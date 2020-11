Nieuwe drug drijft burgemeesters Achterhoek tot wanhoop: ‘Dit middel brengt ellende teweeg in gezinnen’

De problemen met de nieuwe drug 3-MMC lopen de spuigaten uit, waarschuwden de burgemeesters in de Achterhoek deze week in een brandbrief aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. ‘Het is dweilen met de kraan open.’

Jongeren die bewusteloos langs de kant van de weg worden gevonden, of die worden opgenomen in klinieken omdat ze in korte tijd verslaafd zijn geraakt: sinds deze zomer is de drug 3-MMC een probleem in de gemeente Aalten, die 27.000 inwoners telt. Burgemeester Anton Stapelkamp zegt zich geen raad te weten. “Zeker tien tot vijftig jongeren lopen het gevaar verslaafd te raken.’

Aalten staat niet alleen. Ook in andere Achterhoekse gemeenten veroorzaakt 3-MMC overlast. Deze week stuurde Stapelkamp met zes andere burgemeesters een brandbrief aan staatssecretaris Blokhuis en minister Ferd Grapperhaus. Vooral onder veertien- en vijftienjarigen zien de Achterhoekse burgemeesters ‘uitwassen en problemen’, schrijven ze in de brief.

Doordat er steeds nieuwe soorten drugs worden uitgevonden die nét iets anders zijn dan de vorige, valt 3-MMC niet onder de Opiumwet. Dat maakt verbieden lastig. Dat zie je ook terug in de voorganger 4-MMC, die uiteindelijk in 2012 werd verboden. Maar middel voor middel verbieden, is ‘dweilen met de kraan open’, stelt Stapelkamp.

Preventief en repressief optreden

Gebruikers van 3-MMC geven volgens Floor van Bakkum van verslavingszorginstelling Jellinek aan dat het effect tussen xtc en cocaïne lijkt te zitten. Ook voelen gebruikers de behoefte om vaker te gebruiken, zegt Van Bakkum. “Daardoor is er vermoedelijk een grotere kans op verslaving.” Bovendien is het middel gemakkelijk te verkrijgen via internet, zegt Van Bakkum . “Een gram kost rond de tien euro. Daar kun je wel een paar keer mee doen.” Het gaat om een kleine groep, maar Van Bakkum ziet de laatste jaren wel een lichte toename.

Het gemak waarmee de drug verkrijgbaar is, is Stapelkamp en zijn collega-burgemeesters een doorn in het oog. Zij willen dat er snel nieuwe wetgeving komt die zogenoemde designerdrugs, zoals 3-MMC, makkelijker verbied. Zo’n wet komt er ook. Drugs die lijken op al bestaande middelen, kunnen dan in één keer worden verboden. Begin volgend jaar gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Dat duurt de burgemeesters te lang. “We willen preventief, maar ook repressief kunnen optreden”, zegt Stapelkamp. “Dit middel brengt ellende teweeg in gezinnen. Bovendien kosten opnames in de jeugdzorg twee- tot driehonderd euro per dag. Dat is veel geld.” Stapelkamp benadrukt dat het financiële belang secundair is. “De gezondheid van onze jongeren staat op de eerste, tweede en derde plaats.”

Een woordvoerder van staatssecretaris Blokhuis laat weten nog niet formeel te hebben gereageerd op de brief van de burgemeesters, maar zegt de urgentie te begrijpen.

