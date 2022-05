Nieuwe crisisaanpak voor Groningen: dorpen met spoed versterkt

De versterking van onveilige woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat veel te traag. Inwoners zijn het beu, worden duizelig van alle regelingen en weten niet waar ze aan toe zijn. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) komt daarom met een crisisaanpak voor vier zwaar getroffen dorpen in het bevingsgebied. In Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens moet dit leiden tot een versnelde versterking van huizen en perspectief voor de dorpsbewoners.

Het gaat om de dorpen waar de nood het hoogst is. Veel huizen zijn er onveilig door jarenlange bevingsschade. Het idee is om het hele dorp in één keer aan te pakken, waarbij de aannemers beginnen en niet weggaan tot de klus is geklaard. Bouwend Nederland gaat helpen om voldoende bouwcapaciteit te leveren voor deze aanpak en de aannemers die de inwoners kiezen, verbinden zich aan het dorp.

Inwoners krijgen na jaren wachten eindelijk zicht op de planning van de versterking en zien wat er met het dorp gebeurt, zo is de gedachte. “Ik ben ervan overtuigd geraakt dat deze aanpak veel problemen kan oplossen”, schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Garrelsweer, waar 90 procent van alle woningen moet worden versterkt vanwege aardbevingsschade. Beeld Reyer Boxem

In elk dorp komt een vast team met een fysieke plek waar bewoners terecht kunnen voor vragen. Huiseigenaren houden volledig zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. Ook is er oog voor de moeilijk uitlegbare verschillen tussen versterking van dezelfde soort woningen waardoor in de dorpen scheve gezichten ontstaan.

‘Een eigen plan per dorp, dat was óns idee’

Een nieuwe aanpak? Jan Chris Wagenaar krabde even achter zijn oren toen hij erover hoorde. “Een eigen plan per dorp, dat was óns idee”, reageert de voorzitter van Dorpsbelang Garrelsweer. “Voor Den Haag is het misschien nieuw, maar dit is precies hetzelfde plan als wij al hadden bedacht in 2018. Zelfs de volgorde van straten stond al vast in de aanpak, de wethouder was enthousiast.” Uiteindelijk is de aanpak volgens Wagenaar afgeschoten door toenmalig minister Eric Wiebes.

Artist impression in een verlaten boerenstal in Midwolda, die versterkt gaat worden. Beeld Reyer Boxem

Nu, ruim drie jaar later, komt de staatssecretaris er alsnog mee op de proppen. Enig cynisme kan Wagenaar dan ook niet onderdrukken. Van de 250 woningen in Garrelsweer heeft 90 procent versterking nodig, bij slechts één huis is dat proces afgerond. Het ging om een pilotwoning. “Als we het dorp gelijk in 2018, toen wij met het plan kwamen, hadden aangepakt was de operatie nu afgerond.”

In juni presenteert de staatssecretaris het idee aan het dorp. Daarna is de ambitie om al in oktober te beginnen met versterken. Een ambitieuze planning, vindt Wagenaar. Er staan namelijk nog geen tijdelijke woningen, zodat de bewoners die hun huis uit moeten tijdens de versterking een dak boven hun hoofd hebben. “Dat moet nog worden geregeld.”

De staatssecretaris hoopt met de dorpsaanpak kennis en ervaring op te doen voor de gehele versterkingsoperatie. Daarbij denkt hij zicht te krijgen op wat nodig is om die operatie te versnellen. Als de aanpak een succes is kan deze wellicht ook op andere plekken worden toegepast.

