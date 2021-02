Nieuwe coldcasestrategie zorgt voor doorbraak: man (44) aangehouden voor 24 jaar oude moord op Els Slurink

Sinds dit jaar kiest de politie een andere aanpak om coldcasezaken vlot te trekken. In plaats van aandacht vragen voor meerdere onopgeloste misdrijven via een coldcasekalender, komt er meer maatwerk. Vrijdagavond kon de politie na die strategiewijziging een eerste succes melden: na bijna 24 jaar is er een verdachte opgepakt in de zaak van Els Slurink, de 33-jarige vrouw uit Groningen die in 1997 in haar woning om het leven werd gebracht.

Veel is er niet bekendgemaakt over de verdachte. Behalve dat hij 44 jaar is en ingeschreven staat in Geldrop. Hoe de politie de man op het spoor kwam en welke feiten zijn richting op wijzen, is op dit moment niet duidelijk. De verdachte zit in alle beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. Reden voor de politie om ook terughoudend te zijn met het delen van informatie.

De psychologe werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Een collega was bij haar huis gaan kijken nadat ze niet op haar werk was verschenen. Slurink bleek met één messteek recht in haar hart om het leven te zijn gebracht.

Lange tijd richtte het politieonderzoek zich op een mogelijke dader uit de privé-omgeving of werkrelatie van Slurink. Dat leidde tot niets. Daarom verplaatste het onderzoeksteam hun aandacht op een onbekende dader, mogelijk een inbreker of iemand die een seksueel motief had om de woning van de alleenstaande Slurink binnen te dringen. Er werden schoenafdrukken in haar tuin gevonden, afkomstig van legerkistjes. Ook zat er DNA van een man onder een nagel van Slurink. De politie gaat ervanuit dat het om dadersporen gaat. Toch werd een dader al die tijd niet gevonden.

De politie kreeg 140 tips

In een poging de zaak na 24 jaar alsnog op te lossen, startte de politie vorige maand een grote campagne. Met posters in de stad Groningen werd aandacht gevraagd voor de dood van Slurink, via een rondrijdende bus deelden agenten op allerlei plekken flyers uit en met een uitzending van het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ werd het publiek ook landelijk opgeroepen mee te denken. Het is het eerste voorbeeld van het 'maatwerk’ waarmee de politie voortaan coldcases wil aanpakken. Per zaak wordt er bekeken welke communicatiestrategie de kans op succes vergroot.

Dat maatwerk vervangt de coldcasekalender met daarin 52 onopgeloste zaken die sinds 2017 jaarlijks werd verspreid via de reclassering, in gevangenissen en tbs-instellingen. Hoewel de politie erbij blijft dat de kalender een succes was, bijvoorbeeld omdat het thema coldcase ermee op de kaart is gezet, bleven grote doorbraken uit.

Een onderzoek uitgevoerd door de Politieacademie bevestigde dat de coldcaseteams beter hun pijlen kunnen richten op de hulp van burgers in plaats van op gevangenen. Volgens de politie vertellen daders vaak aan mensen in hun omgeving wat ze hebben gedaan.

Af dat ook in de zaak van Slurink is gebeurd, waardoor er een verdachte is aangehouden, is nog onbekend. Wel maakte de politie eerder al bekend dat alle communicatie over de oude zaak de afgelopen weken 140 tips opleverde.

Lees ook

Coldcasekalender lost nog geen zaken op, maar politie is tevreden

De politie kreeg in 2019 202 tips binnen naar aanleiding van de zogenoemde coldcasekalender. 31 van die tips waren bruikbaar, blijkt uit cijfers.