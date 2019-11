Nieuwe campagne moet schaamte voor seksueel geweld wegnemen

“Ik dacht dat mijn ex wilde praten. Hij dwong me tot veel meer.” In een treffend filmpje vertelt Kate hoe haar ex-partner zich aan haar vergreep. Na een periode van twijfel besluit ze toch hulp te zoeken. Dankzij die hulp klimt ze na een moeilijke periode weer uit het dal. Het gaat weer beter met Kate.

Het filmpje is te zien op de website watkanmijhelpen.nl en hoort bij een nieuwe campagne die minister Dekker (rechtsbescherming) maandag lanceerde in samenwerking met de politie, het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Slachtofferhulp Nederland. “Te vaak zijn slachtoffers bang om niet geloofd te worden”, zegt Iva Bicanic van het CSG. “Een op drie heeft nooit iemand over het misbruik verteld. Dat moet echt anders.”

Met waargebeurde verhalen, waarin de namen gefingeerd zijn, probeert de campagne aan slachtoffers duidelijk te maken dat ze zich niet moeten schamen om ingrijpende seksuele ervaringen te delen. De verhalen zullen drie jaar lang op straat, in de media en op het internet te zien zijn.

‘Wat bij hen gebeurd is, kan niet’

“Zeker een stap in de goede richting”, vindt expert seksueel geweld Willy van Berlo van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. “Slachtoffers stellen zich vaak nog de vraag of ze zelf niet in de fout zijn gegaan. ‘Ik ben toch met hem meegegaan?’, hoor je dan vaak. In de campagne zitten veel van dit soort elementen die mensen vaak van hulp weerhouden. Het is goed dat duidelijk gemaakt wordt dat wat bij hen gebeurd is niet kan.”

Maar het streven is natuurlijk dat seksueel geweld niet meer voorkomt. Daarom vindt Van Berlo dat er meer kan gebeuren om seksueel geweld te voorkomen: “Op het vlak van preventie kunnen er nog heel wat stappen gezet worden. Zo focust de seksuele voorlichting in onze scholen nog al te vaak op seks zelf, terwijl kinderen ook moeten leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat professionals die voor de klas of in de zorg staan, goed leren inschatten wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ook zo kun je al voorkomen voor het uit de hand loopt.”

Sinds 2018 kunnen slachtoffers van aanranding en verkrachting zich melden bij het Centrum Seksueel Geweld. Een team van artsen, verplegers en psychologen kan dan voor de juiste hulp zorgen. Vorig jaar kreeg het centrum 3250 meldingen binnen. Volgens cijfers van het kenniscentrum Rutgers is 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen in Nederland slachtoffer geweest van seksueel geweld.

