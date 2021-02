Nieuw woonakkoord moet woningproductie versnellen

In een nieuw woonakkoord, dat donderdag gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer, spreken ruim dertig partijen met elkaar af de huidige woonproductie te versnellen. Gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en beleggers zeggen toe jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, zo’n 30.000 meer dan dat er nu per kalenderjaar worden geproduceerd. Over tien jaar moet dat leiden tot een miljoen extra woningen. In de hoop zo het tekort van ruim 300.000 woningen de kop in te drukken.

Nieuw aan dit akkoord is dat in alle segmenten – koop, huur en middeldure huur en koop – bijna evenveel huizen worden bijgebouwd. Opvallend is ook dat het akkoord rekening houdt met mensen met een klein inkomen en zelfs een nieuwe term introduceert: sociale koop. Van de 100.000 woningen zullen er 10.000 in het segment ‘sociale koop’ vallen en dus bestemd zijn voor lagere inkomens. Deze koopwoningen zijn maximaal 260.000 euro. Nog eens 20.000 woningen zullen een vraagprijs krijgen tot 325.000 euro en zijn bedoeld voor middeninkomens.

De meeste nieuwbouwwoningen zijn bestemd voor middeninkomens. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een dure vrije sectorwoning of prijzig koophuis. Jaarlijks worden er voor deze groep daarom 35.000 koop- en huurwoningen uit de grond gestampt. De rest van de woningen, 25.000 in totaal, wordt toegevoegd aan de sociale huursector.

Koopstartersregeling

Maar de afspraken reiken verder dan het bouwen van woningen. Er komt ook een koopstartersregeling die starters niet alleen voorrang moeten geven bij de aanschaf van een nieuwbouwwoning, maar ook korting. Daarnaast moet er een gematigd huurbeleid komen, moeten huurders in de vrije sector toegang krijgen tot de huurderscommissie die geschillen met particuliere verhuurders onder de loep neemt en moeten woningcorporaties de mogelijkheid krijgen middeldure huurwoningen te bouwen. Ook willen de partijen dat er de komende vier jaar 25.000 verpleeghuisplaatsen bijkomen. En de verduurzaming van huur- en koopwoningen moet sneller.

Waarom al die partijen nu bij elkaar komen? Omdat de woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog was, zegt Desiree Uitzetter, voorzitter van Neprom, de vereniging voor projectontwikkelaars. En omdat we vier weken voor de verkiezingen zitten. “In alle verkiezingsprogramma’s staat dat er een miljoen woningen bij moet komen, nergens staat hoe.”

De partijen roepen op tot een minister van wonen, een post die in 2017 werd opgedoekt. “Een minister kan bindende afspraken met alle partijen en sancties eraan verbinden”, zegt Uitzetter. De verhuurderheffing, de ruim 2 miljard aan belasting die woningcorporaties aan belasting moeten betalen, moet van tafel. En het Rijk moet meer geld beschikbaar stellen voor nieuwe infrastructuur bij bouwprojecten, maar ook voor nieuwe bouwlocaties. Allemaal elementen waarvan de partijen hopen ze straks terug te zien in een nog te maken regeerakkoord.

Ze staat niet per se bekend als een groot prater, maar minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken praatte “de blaren op haar tong” om de woningmarkt uit het slop te trekken. Tot irritatie van critici. Want wat bereikte ze nou met al dat praten? Een terugblik.