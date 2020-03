Nieuw op YouTube: een vloggende Anne Frank

Stel je voor dat Anne Frank op 12 juni 1942 voor haar verjaardag geen dagboek, maar een videocamera krijgt. In plaats van het schrijven van dagboekbrieven, maakt ze video-opnames. Vanuit die gedachte start de Anne Frank Stichting maandag een nieuwe serie op YouTube, vertelt directeur Ronald Leopold.

Waarom zet u Anne Frank opeens als vlogster neer?

“Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om dit verhaal onder de aandacht van jongeren te brengen. We verdiepen ons daarom in hun leefwereld, in de manier waarop zij tegenwoordig elkaar vertellen over hun dagelijkse leven. De camera, sociale media en YouTube spelen daarin een hele grote rol. Wij noemen het een videodagboek, en niet een vlog, maar ach, die genres lopen een beetje door elkaar, dat maakt ook niet echt uit. Inhoudelijk is het een weergave van een aantal dagboekbrieven die Anne Frank geschreven heeft tussen maart en augustus 1944. Alleen schrijft Anne niet, maar filmt. Jongeren lezen het echte dagboek niet meer en het gaat ons erom hen toch te bereiken.”

De 13-jarige Luna Cruz Perez speelt Anne en heeft het net als in de dagboeken over haar onzekerheden, haar verliefdheid, haar angsten. En over de vijandige buitenwereld in het door de Duitsers bezette Nederland. Maar de teksten zijn niet letterlijk uit het dagboek?

“Nee, integendeel. Journaliste Natascha van Weezel en actrice Wies Fest hebben een nieuw script geschreven, natuurlijk geïnspireerd op het dagboek. Maar ook dat script is door de acteurs niet letterlijk overgenomen, het dient als basis voor improvisatie. Tijdens de opnames ontstond veel spontaan. Dat past bij dit medium en komt ook heel natuurlijk over in mijn ogen. Interessant is verder dat voor het eerst Anne door iemand gespeeld wordt die haar werkelijke leeftijd heeft. Anne was 13 toen ze begon te schrijven in haar dagboek en 15 toen ze stierf. Ik moest er zelf aan wennen, aan deze jonge Anne. Vanwege de rijpheid in haar dagboek en het beeld dat uit films en toneelstukken naar voren is gekomen, waar altijd oudere actrices in spelen, heb je een ouder beeld van haar. Dat vind ik nu eigenlijk heel mooi: Anne was pas 13, je realiseert het je weer als je dit videodagboek ziet.”

U wilde deze serie twee weken geleden lanceren, maar hebt vanwege de coronacrisis daar toen vanaf gezien. Waarom nu toch doorgezet?

“Net als iedereen werden wij overvallen door de coronacrisis. We vonden het niet verantwoord om de lancering met pers en publiek door te laten gegaan. Inmiddels zien wij juist vanwege bijvoorbeeld het thuisonderwijs en de aanloop naar 4 en 5 mei dat er online veel belangstelling is voor onze stichting. Wij leveren bij de serie ook een aantal educatieve filmpjes en goede materialen om grote thema’s als antisemitisme, zondebok, keuzes maken en discriminatie te bespreken met kinderen. Daarom leek het nu juist wel het goede moment.”

Een vloggende Anne Frank kan sommigen ook te ver gaan, bent u niet bang voor kritiek?

“Het idee en ook de uitwerking komt van het bedrijf Every Media. Zij kwamen ermee en wij hebben er lang over nagedacht of we dit wel willen doen. Ik vond het toch echt een goed idee. Onze medewerkers hebben de scripts gelezen en historisch getoetst, hebben meegewerkt aan de reconstructie van het Achterhuis en waren aanwezig bij de opnames. Als er discussie over ontstaat is dat ook prima. Ik zeg dan: vergeet niet dat de huidige jonge mensen geen ouders of grootouders meer hebben die het nog uit eerste hand kunnen vertellen. We zijn inmiddels aan de vierde en vijfde naoorlogse generatie. We móeten wel nieuwe manieren vinden om deze geschiedenis levend te houden.”

Vijftien afleveringen, Nederlands gesproken, met ondertiteling in vier talen

In het Anne Frank videodagboek volgt de kijker Anne Frank vanaf 29 maart 1944. Ze is 14 jaar en zit dan al ruim anderhalf jaar ondergedoken, samen met haar ouders Otto en Edith, zus Margot, Auguste en Hermann van Pels, hun zoon Peter en Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf en de gebeurtenissen in het Achterhuis. Het videodagboek eindigt op 4 augustus 1944, de dag van de arrestatie van Anne en de zeven andere onderduikers. Het Anne Frank videodagboek bestaat uit vijftien afleveringen en is in ruim 60 landen te zien op youtube.com/annefrank. De videoserie is Nederlands gesproken met ondertiteling in het Duits, Engels, Portugees en Spaans.

Lees ook:

Wie waren de buren van Anne Frank? Historica Rian Verhoeven zocht het uit

Historica Rian Verhoeven verdiepte zich in de buurtgenoten van Anne Frank, in de tijd vóór haar onderduik. Wie woonden er nog meer aan het Merwedeplein?

Anne Franks verhaal is niet veranderd, de manier waarop het verteld moet worden wel

Zonder op enig moment de deuren helemaal te sluiten, is het Anne Frank Huis de afgelopen twee jaar verbouwd. De voorzieningen zijn gemoderniseerd, maar belangrijker: het verhaal over het achterhuis wordt anders verteld.