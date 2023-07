Nieuw alzheimer-medicijn kan ziekteproces mogelijk vertragen

Een grootschalig klinisch onderzoek naar een geneesmiddel tegen alzheimer toont aan dat het medicijn Donanemab het ziekteproces in een vroeg stadium mogelijk kan vertragen. De resultaten, die maandag openbaar werden gemaakt, zijn ‘opwindend en veelbelovend’, aldus neurobioloog Percy Griffin. Griffin is onder andere hoofd van de afdeling wetenschappelijke communicatie bij de Amerikaanse gezondheidsorganisatie Alzheimer’s Association, en volgt onderzoeken naar alzheimermedicijnen op de voet.

Hoe werkt het precies? Het medicijn, Donanemab, is een antilichaamtherapie die erop gericht is om de samengeklonterde eiwitcellen in de hersens aan te pakken. Bij alzheimerpatiënten zorgen deze eiwitcellen voor problemen doordat ze zich ophopen in de hersenen. Dit ‘bèta-amyloïd’ hoopt zich tussen zenuwcellen op tot de zogeheten plaques, die de hersenfuncties verstoren.

Eiwitten

De studie, gericht op patiënten met vroege verschijnselen van alzheimer, toont aan dat het medicijn tot 90 procent van de schadelijke eiwitten uit de hersens kan verwijderen. Griffin: “Hoe eerder dat in het ziekteproces gebeurt, hoe groter het effect.” Als de eiwitten in een vroeg stadium worden opgeruimd, kan de schade aan de hersens worden beperkt, aldus Griffin. Daardoor kan de cognitieve achteruitgang van een patiënt met beginnende alzheimer mogelijk tot 35 procent vertraagd worden.

Griffin: “Die 35 procent houdt in dat de progressie van de ziekte tijdens de studie – die 18 maanden duurde – met vier tot zeven maanden vertraagd werd. Patiënten die deelnamen aan het onderzoek gingen evengoed achteruit, maar dus wel minder snel.” De conclusies blijven voorzichtig, maar het medicijn kan mogelijk impact hebben op mensen met beginnende alzheimer. Als de ziekte zich inderdaad minder snel ontwikkelt dan normaal, zou de patiënt bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Hoewel het medicijn de ziekte niet kan genezen en er nog veel meer data moeten worden verzameld over verschillende soorten patiënten, wordt er al voorzichtig gesproken van een keerpunt binnen de wereld van alzheimermedicijnen. Dat gevoel heeft Griffin, die momenteel op een alzheimercongres in Amsterdam is, ook. “Sinds de resultaten van het onderzoek gepubliceerd zijn is het enthousiasme onder collega’s hier duidelijk voelbaar. Er wordt veel over gepraat.”

Donanemab, ontwikkeld door internationale farmaceut Eli Lilly, moet nog groen licht krijgen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Griffin vermoedt dat dat eind dit jaar zal gebeuren.

