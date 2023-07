Niets menselijks is de politie vreemd: agenten dagdromen te veel op het werk

Een 18-jarige dochter die met een ‘bedenkelijke’ vriend thuiskomt, het gevoel dat ‘een grote crimineel’ in de wijk komt wonen, of willen weten wie de nieuwe buurman wordt. In dit soort gevallen is de verleiding voor agenten groot om gegevens van diegene op te zoeken in de politiesystemen. Strikt verboden, maar het gebeurt in de praktijk wel. “Iemand die bij een bakker werkt neemt ook weleens iets mee naar huis”, verklaart een agent.

Politiemensen worstelen met integriteit, blijkt uit omvangrijk onderzoek naar integer handelen van politiemedewerkers, dat woensdag is gepubliceerd in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Onderzoekers interviewden bijna vijftig politiemensen, ruim 900 agenten vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun gedrag en persoonlijkheid.

Het doel van het onderzoek was om te kijken naar factoren die bijdragen aan niet-integer handelen. “We hebben niet gekeken naar allerlei concrete incidenten, maar wilden nu juist eens aan de voorkant van het probleem kijken”, zegt onderzoeker Anton van Wijk van onderzoeksbureau Verinorm.

Agenten zijn een afspiegeling van de samenleving

Want integer gedrag komt in de hele samenleving voor. “Agenten zijn niet superinteger blijkt uit ons onderzoek, maar”, zo zegt Van Wijk, “een afspiegeling van de samenleving.” Regelmatig komt de politie in het nieuws vanwege integriteitskwesties; van racistische incidenten tot het doorspelen van informatie aan criminelen.

De onderzoeker kent de politieorganisatie door en door, en had verwacht dat vooral het voorbeeld van de leiding een belangrijke rol speelt. “Het was een eyeopener toen we ontdekten dat de persoonlijkheid van politiemensen bepalend was in integer handelen. Daar keek ik van op, omdat de politieorganisatie juist heel hiërarchisch is.”

Op weerbaarheid scoren agenten hoog, maar dat geldt niet voor zaken als eerlijkheid en zorgvuldigheid. “Het maakt het ook lastig, omdat aan persoonlijkheidstrekken niet valt te sleutelen”, zegt Van Wijk. “Je kunt ervoor kiezen om bij de werving en selectie van politiemensen daar meer op in te zetten en dat gebeurt ook.”

Kwetsend gedrag

Politiemensen kregen in het onderzoek onder andere vragen over hun gedrag op de werkvloer tegenover collega’s. Een meerderheid geeft aan kwetsend gedrag te vertonen richting collega’s. Een op de vijf geeft toe weleens een discriminerende opmerking te maken.

Integriteit gaat ook over ‘contraproductief gedrag’. Ruim de helft van de agenten besteedt naar eigen zeggen te veel tijd aan dagdromen en fantaseren in plaats van werken. Een meerderheid nam ook langere pauzes dan ‘acceptabel’ is en een op de vijf geeft aan instructies van de baas te weigeren en expres langzamer te werken. “Het gaat hierbij om de combinatie die gedrag niet-integer maakt”, benadrukt onderzoeker Van Wijk. “Een keer een langere pauze nemen of te laat op het werk komen doet immers iedereen weleens.”

Sommige agenten vinden dat een jointje moet kunnen

Zorgelijk is dat agenten niet altijd weten wat wel en niet door de beugel kan. Neem het gebruik van drugs; sommige agenten vinden dat een jointje moet kunnen, anderen zijn faliekant tegen. Het kijken in politiesystemen in de privésfeer is ook zo’n onderwerp waar heel verschillend over wordt gedacht. Over dat ‘grijze gebied’ wordt onvoldoende gepraat, concluderen de onderzoekers. “Agenten denken nog te vaak: als ik iets ter discussie stel dan gaat mijn kop eraf”, zegt Van Wijk.

“Het kwetsbaar opstellen is lastig, omdat het niet past binnen de politiecultuur”, zegt de onderzoeker. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden daarin het goede voorbeeld geven en dat gesprek voeren op de werkvloer.” Alleen dan ontstaan kaders waarin agenten weten hoe te handelen en wat te doen als er sprake is van conflicterende belangen, stellen de onderzoekers.

Lees ook:

Agent voor de rechter vanwege mishandeling: ging hij te ver toen hij een verdachte trapte die niet meewerkte?

Wat begon bij overtreding van de coronaregels, escaleerde zodanig dat een agent zich woensdag voor de rechter moest verantwoorden voor mishandeling.