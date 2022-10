‘Niet onze wens’, zegt Nederland over diplomatieke breuk met Nicaragua

De breuk werd zaterdagochtend door het Nicaraguaanse ministerie van Buitenlandse Zaken officieel naar buiten gebracht. Nederland heeft er geen eigen ambassade, maar onderhoudt diplomatieke banden via een post in Costa Rica. Nicaragua zal haar ambassade in Nederland wel moeten opheffen.

Het besluit is een reactie op de Nederlandse beslissing om niet meer bij te dragen aan de financiering van een ziekenhuis in Nicaragua. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken lag dit ziekenhuisproject al sinds 2018 stil vanwege de “verslechterde situatie in Nicaragua op het gebied van democratie en mensenrechten”. De situatie is sinds 2018 niet verbeterd en daarom meldde ambassadeur Christine Pirenne uit Costa Rica aan de Nicaraguaanse autoriteiten afgelopen donderdag dat is besloten de financiering definitief te stoppen.

President Daniel Ortega van Nicaragua reageert nu woedend. Hij verwijt de Nederlandse ambassadeur donderdag te hebben gesproken op een toon “alsof Nicaragua een Nederlandse kolonie is.” Ortega noemt Nederland “bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal”. De president zegt verder in de verklaring dat Nederland “Nicaraguaanse families beledigt en blijft beledigen, met bedreigingen en het opschorten van werken voor het algemeen welzijn, zoals ziekenhuizen voor inheemse mensen en mensen van Afrikaanse afkomst”.

Honderden demonstranten doodgeschoten

De Nederlandse woordvoerder betreurt dat Nicaragua ervoor kiest op deze “buitenproportionele manier” te reageren. De Nicaraguaanse president heeft afgelopen jaar vaker de diplomatieke betrekkingen beëindigd. Nuntius Waldemar Stanislaw, de ambassadeur namens het Vaticaan, moest begin dit jaar al het land verlaten. De nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten wordt het praktisch onmogelijk gemaakt zijn werk aan te vangen. En afgelopen week kreeg de EU-ambassadeur Bettina Muscheidt al te horen dat ze het land moet verlaten en persona non grata is geworden. Nederland gaat nu met andere Europese partners overleggen wat te doen.

De Europese Raad heeft sinds 2019 sancties lopen tegen de Nicaraguaans elite rond president Ortega. Hun tegoeden worden bevroren en ze mogen de EU niet inreizen. Ortega voert al jaren een repressief beleid tegen politieke tegenstanders, demonstranten, onafhankelijke media en het maat­schappelijk midden­veld. Bij massale protesten tegen zijn regime werden in 2018 zeker 300 demonstranten door de politie doodgeschoten.

Tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar arresteerde Ortega van tevoren al zijn belangrijkste politieke uitdagers en verbood hij de verspreiding van afwijkende meningen in het land, om zijn herverkiezing zeker te stellen.

De woedende reactie van Ortega staat ook niet los van de verklaring van de Europese Unie vorige week bij de Verenigde Naties. Daar spoorde de EU Ortega aan om “de democratie te herstellen, de mensenrechten te eerbiedigen en politieke gevangenen vrij te laten”.

De 76-jarige Ortega is een voormalige marxistische rebel die eind jaren zeventig met succes de toenmalige dictator president Anastasio Somoza hielp afzetten. Sinds 2007 regeert hij onafgebroken.

Het is niet duidelijk wat Ortega nog meer van plan is. Er zijn op dit moment nog geen zorgen over de veiligheid van de pakweg honderd Nederlanders die in het land wonen, volgens de woordvoerder. Wel zegt het ministerie daar oog op te houden. Het reisadvies naar Nicaragua wordt voorlopig ook niet aangepast. Dat gebeurt wel “als Nederland dat nodig vindt”.

