Niet meer op de wachtlijst, maar loten voor een studentenkamer in Nijmegen en Arnhem

Vanaf woensdag maken studenten in Nijmegen en Arnhem direct kans op een kamer omdat woningcorporatie SSH& de kamers en woningen gaat verloten. Woningen of kamers toewijzen via verloting is niet nieuw. De manier waarop SSH& dat doet wel. “Wat je vaak ziet is dat een deel van het aanbod via verloting aan huurders wordt toegewezen”, zegt Vincent Buitenhuis, manager strategie en wonen van SSH&. “Bij ons gaat alles via loting. Er bestaat dus geen inschrijftijd meer.”

SSH& bezit 6500 huureenheden in Nijmegen en 500 in Arnhem. In Nijmegen verhuurt de woningcorporatie vooral kamers, in Arnhem heeft SSH& meer zelfstandige woningen. Dat zijn woonruimtes van tussen de 15 en 40 vierkante meter met een eigen douche, toilet en keuken.

Nieuwe onderkomens bouwen

De wachttijden voor kamers en zelfstandige woonruimte liepen soms op tot wel zes jaar. “De gemiddelde student studeert korter”, zegt Buitenhuis. “De machine liep vast. Door alles te verloten, laten we de machine weer lopen. Maar door het verdeelmechanisme te veranderen, hef je de schaarste aan woonruimte natuurlijk niet op. Daarom ook gaan we nieuwe onderkomens bouwen.”

Studenten die meer dan twee uur moeten reizen hadden in het oude systeem recht op een ‘reisurgentie'. Dat recht behouden ze.

Het voordeel van de oude wachttijden is dat studenten weten waar ze aan toe zijn. Bij loting ontbreekt een perspectief. “Dat is een nadeel. Tegelijkertijd weet je bij zo'n wachtlijst dat je jarenlang geen kans maakt. Die kans heb je nu elke week wel.”

Opgebouwde jaren verliezen

Die kansen zijn te vergroten door strategisch om te gaan met het lot dat studenten elke week op een woonruimte mogen inzetten. “Als je ziet dat de woonruimte waar je je lot op hebt ingezet al 500 belangstellenden heeft getrokken, kan je wisselen. Er zijn ook onderkomens met minder aanmeldingen. Zeker in de periode rond mei is er minder respons op ons aanbod en kan je kamers vinden met maar drie aanmeldingen. In het oude systeem zagen wij dat wel, maar de studenten niet. Nu is dat anders.”

Volgens Buitenhuis zijn nieuwe studenten enthousiast over het systeem, omdat het eenvoudig is en ze direct kans maken. De pijn zit bij de studenten die al ingeschreven stonden en een positie hadden opgebouwd met wachtjaren. Zij verliezen hun jaren en zullen mee moeten loten. Ter compensatie mogen ze meeloten met kamers en zelfstandige woonruimte. Anderen mogen dat niet. Zij maken alleen kans op kamers en kunnen later eventueel doorstromen naar een zelfstandige woonruimte.

Studenten die telkens misgrijpen bij de loting via SSH&, kunnen ook op andere manieren woonruimte vinden. Naast de woonruimte via woningcorporaties zijn er ook kamers te huur via het aloude hospiteren. Die route verloopt meestal via (online) sociale netwerken.

