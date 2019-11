Niet meer in de rij, maar binnen tien seconden je maaltijd

De lange rijen bij de kassa’s van de eettentjes op het station Utrecht Centraal zijn tijdens de drukke avondspits nu in tweeën gesplitst. In de linkerrij wachten klanten minutenlang op de maaltijd, maar in de rij ernaast staan de hongerige bezoekers binnen enkele seconden alweer buiten. Zowel het bestellen als betalen is door hen namelijk allang gedaan via de smartphone.

Dat gebeurt via de app van Foodsy, een vrij nieuwe speler in de markt van het vooruit bestellen van eten en drinken. Deelnemers doen hun reservering vooraf en hebben eenmaal in de winkel nog maar tien seconden nodig om hun broodjes hamburger, pasta’s en andere gerechten overhandigd te krijgen bij de afhaalbalies van Foodsy. Die zijn in vrijwel alle eetgelegenheden op het station te vinden, zoals Burger King, Julia Pasta’s, Urban Salad en The Döner Company. “Nu heb je ook met een korte overstap tijd om wat eten te halen”, zegt Sam Eerdmans, één van de oprichters van Foodsy.

De app past in het rijtje met andere start-ups en bedrijven voor het vooruit bestellen en laten bezorgen van eten en drinken. Zoals Picnic, dat boodschappen in supermarkten thuisbezorgt. En in cafés en restaurants worden cappuccino’s en appelgebakjes tegenwoordig steeds vaker niet meer via de ober, maar via de mobiele app van start-ups als Jamezz of Butlaroo besteld. De kopjes koffie staan bij de entree van gasten al gereserveerd op de tafeltjes. De bekendste besteldienst in de voedingsbranche is Thuisbezorgd, waar allerlei soorten ketens en restaurantjes aan deelnemen voor het thuis laten bezorgen van maaltijden.

Gezondere keuzes

“Al die verschillende partijen vertegenwoordigen een eigen niche en versterken elkaar. Hoe meer via de telefoon geregeld kan worden, des te vaker de apps gebruikt zullen worden”, zegt Marit Drijfhout van de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG). Zij deed onderzoek naar het vooruit bestellen van eten en drinken. Drijfhout verwacht dat vooraf bestellen meer en meer de norm wordt. “We leven in een 24-uurseconomie en willen de tijd zo efficiënt mogelijk benutten. Daar helpt digitalisering bij.”

Foodsy, eind 2017 gelanceerd, is al langer te gebruiken op kleinere stations, zoals Amsterdam Bijlmer Arena. Met Utrecht Centraal en ook op Schiphol is de app sinds deze week op de eerste grotere stations beschikbaar. De start-up wil op termijn landelijk op alle stations beschikbaar zijn. Foodsy is nu zo’n 50.000 keer geïnstalleerd, waarvan 80 procent aan downloads in 2019.

Voedselverspilling

Volgens Drijfhout zoeken Nederlanders hun maaltijden steeds vaker buitenshuis. In 2018 werd een derde van het totaalbedrag aan eten en drinken buiten de deur uitgegeven, blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen. In de Verenigde Staten, waar het vooruit bestellen al langer een dagelijks gebruik in de horeca is, wordt zelfs 50 procent van de uitgaven aan eten en drinken buitenshuis geconsumeerd. De Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider voorspelt dat volgend jaar meer dan 10 procent van de uitgaven in eettentjes in de VS vooraf is gedaan. Die cijfers zijn voor Nederland niet bekend, ziet Drijfhout.

“Maar vooruit bestellen is zeker geen hype. Deze markt blijft voorlopig groeien.“ Ze verwacht niet dat personeel de dupe wordt van De digitalisering in de voedingsbranche. Ondanks de rooskleurige perspectieven zijn nog lang niet alle bestelketens winstgevend. Zoals Picnic, dat de laatste jaren vooralsnog rode cijfers zag. Al gaat het nu wel wat beter. TakeAway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, boekte het laatste kwartaal nog wel een winst.

Een voordeel van vooraf bestellen is dat mensen vaker gezondere keuzes maken, ziet Drijfhout. Ze vermoedt ook voordelen ten opzichte van voedselverspilling, maar daar is nog te weinig onderzoek naar gedaan. “Het is wel gezond om ook geregeld boodschappen te blijven doen, of het geduld te hebben om in de rij te staan. Dat is belangrijk in de strijd tegen vereenzaming en zo worden mensen verplicht even te ontspannen“, zegt Drijfhout.

En het is ook maar de vraag hoeveel tijdswinst het vooruit bestellen daadwerkelijk oplevert. De bestelling plaatsen kost immers ook tijd. En krijgen we straks geen lange rijen bij de afhaalbalies van Foodsy? Nee, zegt Eerdmans van de start-up. “We garanderen dat iedereen binnen tien seconden kan eten.”

