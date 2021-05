Niet langer acute dreiging tegen DPG Media, melding zou uit Nederlandse extremistische hoek komen

“Indrukwekkend”, noemt VTM-journalist Faroek Özgünes de evacuatie maandagmiddag. Het DPG-kantoor in Antwerpen werd vanwege dreigingen ontruimd. In het gebouw aan het Mediaplein zijn naast tv-zender VTM ook de dagbladen Het Laatste Nieuws en De Morgen gevestigd. De journalist was rond half zes net bezig met het afmonteren van zijn reportage voor de uitzending die avond, toen hij en zijn collega’s het gebouw onmiddellijk moesten verlaten. “Toen we naar buiten kwamen, was het hele gebouw omsingeld door zwaar bewapende politiepatrouilles.”

De politie kamde het pand uit met speciaal getrainde honden, maar vond niets, waarna het kantoor weer werd vrijgegeven. Volgens Özgünes, die zich onder meer baseert op informatie van de Belgische politie, was er sprake van twee dreigingen waaronder een bommelding rond het DPG-kantoor in Antwerpen. Belgische media schrijven dat de dreigementen afkomstig zijn uit een relatief onbekende Nederlandse extremistische groep die zichzelf ‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ noemt. De Nederlandse politie kan alleen bevestigen dat de melding over de dreiging via 112 is binnengekomen en gelijk is doorgezet naar de Belgische autoriteiten die het onderzoek doen.

Bommelding en knokploeg

De eerste dreiging zou gaan over het schuiladres van Marc Van Ranst, de bekendste viroloog van België. Van Ranst zit nog altijd ondergedoken, na bedreigingen van een zwaarbewapende voortvluchtige rechts-extremistische militair. Özgünes: “Er zouden plannen zijn gesmeed om uit te vinden waar Marc Van Ranst zich bevindt, uit de veronderstelling dat de media dat zou weten. Daarvoor zou een knokploeg op weg zijn van Nederland naar Antwerpen. De tweede dreiging ging over het plaatsen van een bompakket.”

Vanwege de dreiging is gisteren de beveiliging van kantoren van DPG Media in Nederland en België enige tijd opgeschroefd. Een woordvoerder van DPG laat weten dat de acute dreiging inmiddels voorbij is en dat de beveiligingsmaatregelen worden afgebouwd. Over uit welke hoek de dreiging afkomstig is, is DPG niet geïnformeerd.

Signaal van Nederlandse politie

‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ is relatief onbekend, zegt Jelle van Buuren, kenner van extreemrechts en verbonden aan de Universiteit Leiden. Op internet is een Facebookpagina van de groep te vinden waar berichten gaan over een ‘gemanipuleerd economisch systeem’ tot corrupte overheid en coronamaatregelen. Nadat de dreigingen in de groep waren besproken, zou een van de deelnemers uit de groep de Nederlandse politie hebben ingelicht.

Van Buuren: “Ze lijken niet super actief, maar we weten nog heel weinig. Alles wat je erover zou zeggen is speculatie.” Het is de vraag of de groepering ook rechts-extremistisch is, zoals Belgische media suggereren. “Dat is niet te zeggen. Wat er uiteindelijk echt van de dreiging overblijft, is maar zeer de vraag. We moeten oppassen dat we het niet groter maken dan het is.”

