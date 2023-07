Niet iedereen staat achter de excuses. ‘Verbinding is een proces, heb daar respect voor’

Voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Slavernijverleden NiNsee denkt van wel. “We zijn ons ervan bewust dat we in een bubbel zitten met gelijkgestemden. Het gaat er nu om zaadjes te planten van wederzijds begrip en meer mensen mee te nemen; in gesprekken, lezingen en workshops. Voor die kennisoverdracht over het slavernijverleden waar in het Nederlandse onderwijs nooit aandacht voor was.”

NiNsee doet dat al jaren en in Nooitmeers ervaring werkt het. “In ieder geval voor de mensen die openstaan voor die kennisoverdracht. Je kunt uitleggen hoe dit systeem is ingericht door de Nederlandse staat om de economie tot wasdom te brengen. Dat leidt tot wederzijds begrip en verbinding. Je gaat de mens achter de mening zien.”

Geen quick fix

Die verbinding is een proces, benadrukt Nooitmeer. “Ik heb geen quick fix.” Het proces was publiek te volgen bij premier Mark Rutte, die zich lang verzette tegen het idee dat verantwoording op zijn plaats was, maar in gesprekken nieuwe inzichten verwierf.

“Door zo’n proces moet iedereen heen, op een eigen manier. Ik denk dat het het waard is om daar respect voor te hebben. Ik hoop vooral dat de woorden van de koning een vliegwiel zullen blijken om dat proces verder te helpen.”

‘Burgers hoeven geen schuld te bekennen’

Zelf leert Nooitmeer ook volop in dat proces. “Ik merk dat mensen het gevoel hebben dat ze schuld moeten bekennen. Ik had me niet eerder gerealiseerd hoe belemmerend dat werkt in het omarmen van de geschiedenis. Dat moeten we doorbreken.”

“Van burgers wordt niets verwacht aan schuldbekentenissen, niemand die nu leeft heeft schuld aan het slavernijverleden", vervolgt ze. “Waar het om gaat is het erkennen van de geschiedenis, zodat dit een normale plek kan krijgen in de samenleving. Zodat onze kinderen hierover een normaal gesprek kunnen voeren.”