‘Niet de feiten, maar emotie overheerst in debat over kinderhartcentra’

De huidige discussie over sluiting van de kinderhartcentra in Leiden, Amsterdam en Groningen wordt gevoerd op basis van verkeerde informatie. De emotie overheerst en dat is schadelijk, zeggen negen kinderhartchirurgen van het Erasmus MC, UMC Utrecht en Maxima MC in Veldhoven. In een open brief roepen zij op te stoppen met de discussie en het besluit om verder te gaan met twee centra te respecteren.

Daarmee laten voor het eerst de centra die wel door mogen van zich horen, nadat de afgelopen weken de discussie vooral werd bepaald door het UMCG in Groningen en het Leidse LUMC. Zij raken hun centra kwijt en kwamen in verzet, onder meer met petities. Die van Groningen is meer dan 250.000 keer ondertekend. Ook de kinderombudsman sprak zich uit tegen sluiting van Groningen. De argumenten die daarbij worden gebruikt, leiden tot ergernis in het Erasmus, Maxima MC en UMC Utrecht. Zij pleiten ervoor de discussie te voeren op basis van feiten.

Geen nieuwe plannen

Dat begint bij de plannen om de kinderhartchirurgie te concentreren op twee of drie plaatsen. Dat zijn geen nieuwe plannen, daarover wordt al bijna dertig jaar gesproken. De kwaliteit van de huidige ingrepen kan namelijk omhoog, zo vinden alle vijf de centra. Dat hebben zij ook onderschreven in het rapport ‘Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking’.

Een van de problemen is dat de vijf centra te weinig van deze zeer specialistische operaties uitvoeren, waardoor chirurgen onvoldoende kans krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. “Hoe meer kinderen je ziet, hoe meer ervaren je wordt, hoe beter de overlevingskansen voor de kinderen”, schrijven de chirurgen. “Meer centra openhouden gaat dus ten koste van de overlevingskansen van onze patiëntjes.”

Daarbij zijn veel van de kinderhartchirurgen op leeftijd en moeten jonge chirurgen ervaring opdoen. De kinderhartchirurgen die nu de oproep doen om de discussie te stoppen, behoren allemaal tot deze jongere groep.

Inspectie nog strenger

De conclusie van het rapport van de vijf medische centra was gelijk aan de ideeën die al tientallen jaren leven. Stop met de ingrepen in alle centra en concentreer de operatie in twee of drie academische ziekenhuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd las het rapport ook, keek ook naar de kwaliteit van de ingrepen, en kwam tot een aangescherpt advies. Niet drie, maar twee centra zouden voldoende zijn.

Het was aan de ziekenhuizen om te beslissen welke centra de hoogspecialistische operaties zouden behouden en welke niet. Maar de ziekenhuizen kwamen er niet uit. Dus wees toenmalig minister van volksgezondheid Hugo de Jonge twee medische centra aan: Erasmus en UMC Utrecht. De onvrede die daardoor is ontstaan bij met name het UMCG en LUMC is voor zijn opvolger Ernst Kuipers.

In Rotterdam en Utrecht begrijpen chirurgen niet waarom Groningen en Leiden doen alsof het complete kinderhartcentrum in die laatste twee plaatsen verdwijnt. “De zorg bij de kindercardioloog, met wie ouders en kinderen een langdurige vertrouwensband opbouwen, blijft in de regio plaatsvinden”, schrijven de jonge kinderhartchirurgen. “Veel kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn tot hun achttiende misschien maar een paar dagen opgenomen in een ander ziekenhuis.”

