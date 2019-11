'Niet alles kan’ was het advies, maar de bouw bij Zandvoort wel

Formeel voerden zij deze procedure tegen de provincie Noord-Holland, die volgens hen ten onrechte ontheffingen of vergunningen heeft verleend. Ging de eerste zaak over de bescherming van ‘soorten’ als de zandhagedis en de rugstreeppad, het tweede kort geding ging om het ‘gebied : het duinreservaat pal ten noorden van het circuit dat onder het zware beschermingsregime van het Europese Natura 2000 valt. Dat wordt volgens de natuurorganisaties aangetast door de stikstof die door de races wordt uitgestoten. Stikstof werkt als Pokon. Sommige planten gaan er extreem door groeien, waardoor zeldzame soorten die juist een arme bodem nodig hebben, het loodje leggen.

De exploitant van circuit Zandvoort voerde vrijdag aan dat door de komst van de Formule 1 de stikstofuitstoot juist vermindert. Omdat er in de toekomst op minder dagen wordt geracet dan is toegestaan en tijdens de verbouw de baan helemaal stil komt te liggen, daalt de uitstoot. Maar de natuurorganisaties hebben berekend dat stillegging maar 257 kilo stikstof per hectare oplevert, terwijl de bouw juist 778 kilo per hectare produceert.

Na de uitspraak van de Raad van State over stikstof waardoor veel bouwprojecten zijn stilgelegd en het rapport ‘Niet alles kan’ van Johan Remkes, zou het volgens de natuurorganisaties niet mogelijk moeten zijn dat een racecircuit wél zijn gang kan gaan. Ook hebben de natuurorganisaties scherpe kritiek op de vluchtige en onvolledige ecologische rapporten die het circuit heeft aangeleverd en de zeer snelle procedures van de provincie. Daarnaast zijn er allerlei beroeps- en bezwaarprocedures door de provincie ingekort. Formeel omdat de ombouw van het circuit nu eenmaal urgent is, maar tegenstanders hebben het gevoel dat het nieuwe circuit er koste wat kost moet komen, en het verzet daartegen daarom met snelle vergunningverlening wordt omzeild.

De rechtbank van Haarlem koos vrijdag voor een formelere benadering in kort geding, maar stelde daarbij dat deze uitspraak slechts voorlopig is. De voorzitter liet de stikstofuitstoot voor wat hij is, en ging alleen in op de vergunningverlening. Zandvoort organiseert de Formule-1-race binnen een bestaande milieuvergunning die al sinds 1997 in haar bezit is en beschikt ook over een natuurvergunning uit 2011. Op basis daarvan mag het circuit diverse auto- en motorsportactiviteiten organiseren, waaronder de Formule 1. Daarmee vervallen de meeste bezwaren die de natuurclubs hadden. In hun ogen moet het circuit nieuwe vergunningen aanvragen met nieuwe eisen. De rechter is dat niet met hen eens.

De voorzitter van de rechtbank merkte nog wel op dat de stukken van de provincie incompleet zijn. Die moeten aangevuld worden voor de ‘bodemprocedure’ die nu gaat lopen. De provincie kreeg nog een tik op de vingers. De natuurorganisaties hadden geklaagd over het traineren door de provincie van de officiële (en langdurende) bezwaarprocedure. “Het zou de provincie sieren wanneer die procedure net zo voortvarend ter hand wordt genomen als de vergunningverlening.”

Pas dan kan de rechter nog vóór de start van de Formule 1 in mei finaal oordelen of de vergunningverlening door de provincie juist was, of niet.

Omdat er in Nederland al zo weinig natuur is overgebleven, worden de postzegeltjes met enige waarde zwaar beschermd.