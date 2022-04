Niet alleen ouderen, ook tieners vaker in ziekenhuis na ongeluk met elektrische fiets

Het aantal verkeersslachtoffers dat met ernstig letsel in het ziekenhuis belandt, is in de afgelopen tien jaar fors gestegen. Het gaat om een toename van 18 procent, vooral veroorzaakt door fietsongelukken. Van de 66.600 slachtoffers die vorige jaar met ernstig letsel op de spoedeisende hulp belandden, was een op de drie een fietser van 55 jaar of ouder. Ook tieners liepen een relatief hoog risico om in het ziekenhuis terecht te komen na een ongeluk met een elektrische fiets of brom- snorfiets.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, dat dinsdag verschijnt.

In 2021 belandden 110.000 verkeersslachtoffers met letsel op de spoedeisende hulp. Bij fietsers gaat het met name om botbreuken en hersenletsel. Twee op de drie slachtoffers waren fietsers, waarbij er relatief veel gewonden vielen onder 55-plussers, gevolgd door jongeren (12-24 jaar). Meestal gaat het om fietsongelukken waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren, bijvoorbeeld door de slechte conditie van de weg of eigen gedrag, zoals afleiding.

Grotere kans op letsel bij elektrische fiets

Iemand op een elektrische fiets heeft twee keer zoveel kans om met letsel in het ziekenhuis te belanden als de berijder van een gewone fiets. Dat ouderen als veelgebruiker van de elektrische fiets regelmatig met letsel in het ziekenhuis terechtkomen, is al langer bekend. Maar nu blijkt dat ook tieners met de e-bike vaker betrokken raken bij ongelukken.

In de leeftijdscategorie 12-17 jaar reed 22 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers op een elektrische fiets, tegenover vier procent in 2016. Dat komt onder meer door de stijgende populariteit van e-bikes onder jongeren. Anders dan ouderen lopen zij daarbij meer risico op letsel dan op de gewone fiets.

Een zorgelijke ontwikkeling die aandacht vraagt, vindt Veiligheid NL. “Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud, maar reageren anders dan een normale fiets”, reageert directeur Martijntje Bakker. “Het is van belang om fietsers hier goed over te informeren en ook te oefenen voordat je aan het verkeer deelneemt .”

Fietsersbond eist actie De stijging van het aantal verkeersgewonden onder fietsers vergt actie van iedereen. Dat zeggen Fietsersbond, BOVAG en RAI Vereniging in reactie op het onderzoek van VeiligheidNL. Zij pleiten voor meer goede voorlichting aan e-bikers. Volgens directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond moeten overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk maatregelen nemen. “Het moet geen risico worden. Daar kunnen we alleen voor zorgen als we tegelijk investeren in betere infrastructuur en goede voorlichting, met name voor de elektrische fiets.”

Preventie zoals bijvoorbeeld een fietshelm is essentieel om het tij te keren, stelt VeiligheidNL. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee ziet ook de toename van het aantal ongelukken onder elektrische fietsers. “De auto wordt steeds veiliger, bij een fiets is dat lastig.” Het verschil in snelheid tussen het reguliere verkeer en bijvoorbeeld speed pedelecs en elektrische fietsen neemt toe. “En als je valt, is de klap door die hogere snelheid ook harder.”

Helm dragen

Oplossingen moeten volgens Van Wee gezocht worden in bijvoorbeeld het omlaag brengen van de maximale snelheid in de bebouwde kom, het aanpassen van de infrastructuur en het dragen van een helm. Dat laatste is nog lang niet ingeburgerd in het verkeer, laat het onderzoek van VeiligheidNL zien.

Slechts 2 procent van de mensen met een elektrische fiets draagt een helm. Toch is een helmplicht volgens Van Wee niet de oplossing. “Beter is stimuleren op vrijwilligere basis. Anders laten mensen de fiets erom staan en dat kan niet te bedoeling zijn.” Want, benadrukt Van Wee: “De gezondheidswinst van fietsen is nog altijd veel groter dan het gezondheidsverlies door risico’s.”

