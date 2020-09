Niet alleen in de Randstad, maar door het hele land stijgt het aantal besmettingen

De tweede golf van het coronavirus verplaatst zich in een rap tempo door het hele land. Zondag meldde het RIVM dat in 351 van de 355 gemeenten de afgelopen week nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Maandag bespreekt zowel het Outbreak Management Team (OMT) als het ­Veiligheidsberaad (de 25 veiligheidsregio’s) eventuele nieuwe maatregelen die dan morgen door het kabinet worden aangekondigd. De vraag is of er alleen wordt gesproken over lokale maatregelen bedoeld voor zogeheten coronahotspots, of dat ook landelijke stappen op tafel liggen.

Vrijdag zei premier Rutte nog dat het OMT de situatie in de Randstad bespreekt, met het accent op Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar nam het aantal besmettingen het afgelopen weekend weer harder toe dan voorheen; het hoogste escalatieniveau ‘ernstig’ dreigt. Vooral in de regio Amsterdam leven zorgen. Ook omringende gemeenten zoals Diemen en Weesp staan boven in het landelijke lijstje van nieuwe besmettingen.

Maar ook buiten de Randstad grijpt het virus snel om zich heen. Afgelopen weekend meldde het RIVM 5772 nieuwe besmettingen. Het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen nam toe tot 617 (zaterdag nog 555). Van de 25 veiligheidsregio’s stegen er zondag 21 boven de signaalwaarde die aangeeft wanneer het aantal besmettingen een punt van zorg is. En dus zullen de 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen vooral willen weten of er in hun eigen regio stappen moeten worden gezet.

Sportkantines sluiten na 16.00 uur

Welk maatregelenpakket het OMT maandag behandelt, is onbekend. De gespreksonderwerpen in het Veiligheidsberaad zijn deels bekend. ‘RTL Nieuws’ meldde dat de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, gaat voorstellen om sportkantines in het weekend om 16.00 uur te sluiten. Veel coronaclusters zijn te herleiden naar sportverenigingen.

Ook het dragen van mondkapjes wordt komende dagen weer onderwerp van gesprek, ondanks dat OMT-voorzitter Jaap van Dissel zaterdag in Trouw herhaalde dat hij tegen een algemeen gebruik is. Toch bespreekt het Veiligheidsberaad maandag of mensen met contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, een mondkapje moeten opzetten. Ook bedienend personeel in de horeca moet mogelijk iets voor het gezicht dragen.

Het aantal voorstanders van mondkapjes neemt weer toe nu het virus om zich heen grijpt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleitte vorige week voor het verplichten ervan op drukke plekken, net als burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. De GGD-regio Hollands Midden kwam op eigen gezag met een herzien advies. Alle bezoekers van zorginstellingen moeten mondkapjes dragen bij contact op minder dan anderhalve meter.

