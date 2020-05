Niemand weet of de besmette werknemers van het slachthuis wel in quarantaine gaan

Weer is het raak in het slachthuis. Zeshonderd medewerkers van slachterij Vion in Groenlo moeten op last van de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland twee weken thuisblijven. In een steekproef van de GGD zijn 45 mannen en vrouwen positief getest op het coronavirus, op een totaal van 212 geteste medewerkers. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die de werkwijze in het slachthuis controleren, legden daarna het werk neer. Zonder hen mag Vion niet door.

Het is niet de eerste keer dat corona toeslaat in een slachterij. Begin deze maand bleek dat 28 medewerkers van een vleesfabriek van Vion in Scherpenzeel besmet zijn. Ook in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn slachthuizen gesloten door het coronavirus. De Centrale Organisatie voor de Vleessector heeft aangekondigd met vleesverwerkende bedrijven om tafel te willen over te nemen extra maatregelen.

Een nuance: niet bekend is waar de thuiszitters van Vion hun besmetting hebben opgelopen. Over de vleesfabriek in Scherpenzeel oordeelde de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Vion de regels keurig had opgevolgd. “We voldoen aan alle voorwaarden om besmetting te voorkomen”, laat bestuursvoorzitter Ronald Lotgerink van Vion Food Group nu weten. Het bedrijf zegt alle vereiste maatregelen getroffen te hebben.

Twijfel over de besmettingshaard

Vakbondsbestuurder John Klijn van de FNV heeft zijn bedenkingen.“Het is geen toeval dat corona steeds opduikt in het slachthuis. Uit Amerikaans onderzoek blijft dat het virus er langer leeft. Het is er vochtig en het proces is heel arbeidsintensief, niet te vergelijken met het werk in andere fabrieken. Normaal gesproken staan de werknemers dertig, veertig centimeter van elkaar. Het is heel moeilijk dat op anderhalve meter te krijgen. Er zijn veel zwakke plekken: de kleedkamers, de plek waar ze hun handen wassen, het koffiezetapparaat in de kantine.”

Dat er desondanks ruimte is voor twijfel over de besmettingshaard, komt doordat in slachthuizen vooral arbeidsmigranten werken, afkomstig uit landen als Polen en Bulgarije. Zij wonen doorgaans met veel in relatief kleine ruimten, door uitzendbureaus per bed verhuurd. “De huizen zijn slecht en vol. Kamers worden gedeeld”, zegt Klijns FNV-collega Bart Plaatje, die zich bezig houdt met arbeidsmigranten. Ook reizen de migranten meestal gezamenlijk naar hun werkplek. “We hebben gepost bij de fabrieken van Vion, helaas niet in Groenlo. Alle busjes waren propvol. We hebben er 140 foto's van”, zegt hij.

De vakbond wil dat uitzendbureaus zich niet langer bezig houden met huisvesting van hun werknemers. “Door corona komt pijlsnel naar boven wat al langer een probleem is. Door geld te verdienen aan huisvesting drukken uitzendbureaus de prijs. Maar het brengt de volksgezondheid in gevaar”, zegt Plaatje.

Waar wonen de arbeiders?

Tijdens de thuisquarantaine levert de gedeelde huisvesting een extra probleem op. Hoe plaats je zeshonderd slachters op humane wijze in quarantaine, als ze hutjemutje op elkaar wonen? Burgemeesters Ton Heerts en Ahmed Marcouch, voorzitters van de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, weten het niet. Ze vragen het kabinet in een brief om een antwoord. Op dit moment is het niet toegestaan om tientallen burgers tegen hun zin te verplichten tot isolatie.

Daar komt nog bij dat de medewerkers van Vion in Groenlo veelal over de grens in Duitsland wonen. Dat maakt controle lastig, net als het feit dat Heerts en Marcouch niet weten waar alle 600 arbeiders van het slachthuis wonen. De overheid beschikt alleen over adressen waar de migranten ingeschreven staan - voor zover ze ingeschreven staan. “We zijn op dit moment volop bezig om alle gegevens in kaart te brengen en het bron- en contactonderzoek uit te voeren”, laat een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland weten.

