Niemand weet hoeveel Oekraïense vluchtelingen er nu precies in Nederland zijn, hoe zit dat?

Hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne bevinden zich in Nederland?

Dat weet niemand. Het officiële aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland staat nu op 6700. Dat getal komt van het ministerie van justitie en veiligheid. Afgelopen etmaal werden er 500 nieuwe vluchtelingen geregistreerd, de dagen ervoor waren dat er 1500.

Het gaat om vluchtelingen die zich bij officiële instanties hebben gemeld, in dit geval vaak de gemeente. Maar omdat aanmelden niet verplicht is en Oekraïense vluchtelingen zich ook niet hoeven aan te melden bij het Coa, zoals bijvoorbeeld asielzoekers uit Syrië, is er geen zicht op het exacte aantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Wel roept het ministerie vluchtelingen op om zich te melden. Zo krijgen zij toegang tot voorzieningen.

Als de VN 2,8 miljoen vluchtelingen meldt, is die 6700 dan een onderschatting?

Dat kan. De afgelopen weken zijn Oekraïners op allerlei manieren naar Nederland gekomen, vertelt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland. Ze komen hier met het vliegtuig, de bus of de trein of zijn opgehaald aan de grens met Polen, Hongarije of Oekraïne.

Lang niet al die vluchtelingen maken aanspraak op een opvangplek. “Sommige locaties zijn best vol maar we weten dat ook veel Oekraïners bij Nederlanders thuis verblijven, soms bij familie of vrienden of bij vrijwilligers. Ook staat het mensen uit Oekraïne vrij om eigen verblijf in een hotel of appartement te regelen”, aldus de woordvoerder. Deze mensen registreren zichzelf meestal niet.

Vluchtelingenwerk Nederland krijgt uit de grensregio met Oekraïne wel te horen dat veel vluchtelingen liever in de buurt blijven. “Maar ook dat kan met de dag veranderen. Als de oorlog langer duurt ga je zien dat mensen door gaan reizen.”

Maar ook verder van de grens, zoals in Berlijn, arriveren nu al heel veel vluchtelingen, bleek bijvoorbeeld uit deze reportage van correspondent Kim Deen. Een inschatting van hoeveel vluchtelingen naar Nederland reizen is er echter niet.

Hoeveel opvangplekken zijn er gereed?

Vanaf maandag zijn er 17.000 plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne, verspreid over het land. Zaterdag waren dat er nog 11.000. Volgende week moeten dat 25.000 plekken zijn, duizend per veiligheidsregio. Op de langere termijn wordt dit aantal verdubbeld. Deze aantallen staan los van opvangplekken bij mensen thuis.

Op centrale stations in Nederland zijn vrijwilligerteams van het Rode Kruis, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk aanwezig om Oekraïners op te vangen. Daarnaast zet Vluchtelingenwerk Nederland in alle opvanglocaties een spreekuur op waar mensen vragen kunnen stellen over hun verblijfsstatus, gezinshereniging en het zoeken van werk.

