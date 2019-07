Nida gaat boetes van nikabdraagsters betalen

Per 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dit raakt vooral de naar schatting 200 tot 400 Nederlandse vrouwen die een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen niet bedekt. Er staat 150 euro boete op overtreding van de nieuwe wet.

Het is de Haagse fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van Nida te doen om de vrouwen uit heel Nederland die zelf voor de gezichtssluier kiezen. “Hoe ver ook iemands manier van geloven van jou af staat, het is ieders individuele vrijheid om te kiezen welke kleding hij draagt.”

Stigmatiserend

De regering beroept zich bij de wet onder meer op de veiligheid. Tegenstanders zien dat als stigmatiserend. Zo ook Yilmaz. “Er wordt gedaan alsof deze vrouwen de veiligheid in gevaar zouden brengen. Ik ken er twee – en ik kan je zeggen dat de manier waarop zij worden weggezet niet strookt met de werkelijkheid.”

NIDA opent een speciaal rekeningnummer vanwaaruit de boetes kunnen worden betaald. Als de kosten te hoog uitvallen, dan volgt een crowdfundingsactie. Yilmaz kwam op het idee nadat burgemeester Krikke van Den Haag vorige week liet weten dat zij het verbod gaat handhaven. De steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zeiden eind vorig jaar dat ze de handhaving geen prioriteit gaan geven.

Het verbod is omstreden. De Raad van State oordeelde vorig jaar dat het overbodig is en afbreuk doet aan de godsdienstvrijheid. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens spraken zich uit tegen het verbod. Toch oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2014 dat het Franse verbod, dat nog verder gaat – daar zijn gezichtssluiers ook niet toegestaan op straat - niet strijdig is met de mensenrechten. En vorig jaar velde ze eenzelfde oordeel over het Belgische verbod.

Drie ton aan boetes

In 2010 bood de Frans-Algerijnse zakenman en activist Rachid Nekkaz al aan om boetes te betalen voor vrouwen die te maken krijgen met Europese verboden op gezichtssluiers. Hij reserveerde er twee miljoen euro voor. Intussen zegt hij 1.542 boetes in acht landen te hebben betaald, voor een bedrag van 300.000 euro.

Yilmaz liet zich bij zijn plan inspireren door Nekkaz. Maar hij wilde niet leunen op zijn aanbod. “We waarderen zijn initiatief. Maar we vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor in Nederland zelf ligt.” Nida neemt voor het betalen van deze boetes überhaupt geen geld aan uit het buitenland, zegt Yilmaz. “Dit is een Nederlands probleem, en we gaan er gewoon van uit dat we dat hier met elkaar kunnen oplossen.”

