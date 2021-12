Net als vorig jaar dreigt er wéér een harde winterlockdown. Toch is de situatie nu anders

Wordt deze zaterdag het begin van een nieuwe harde lockdown? Het kabinet buigt zich daarover, en maakt zaterdagavond nieuwe maatregelen bekend. De deskundigen van Outbreak Management Team adviseren hard in te grijpen. Daarmee lijkt de geschiedenis zich te herhalen: op 15 december 2020 kondigde premier Rutte ook een sluiting af van vrijwel heel Nederland. Hoe was de situatie in de winter van vorig jaar, en hoe staan we er nu voor?

De harde lockdown van toen geeft een idee welke maatregelen we nu zouden kunnen verwachten. Destijds gingen alle winkels dicht, uitgezonderd essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Ook de horeca sloot de deuren. De scholen gingen dicht, en bleven dat tot begin februari. Bioscopen, theaters en musea waren al eerder gesloten, en het advies werd om thuis maximaal twee gasten te ontvangen. In januari kwam de avondklok er nog bij: vanaf 21.00 uur moesten Nederlanders thuisblijven. De meeste maatregelen bleven tot eind april van kracht.

Er is een besmettelijker nieuwe variant

Net als vorig jaar is er het seizoenseffect: het fenomeen dat het virus beter gedijt in de winter. Net als nu was ook toen een nieuwe, besmettelijker virusvariant aan een opmars bezig: de alfavariant. Maar er is ook een verschil: vorig jaar wisten we dat nog niet. De reden om Nederland op slot te doen was een toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met de originele coronavariant, waarschijnlijk doordat Nederlanders zich minder goed aan de adviezen hielden. Het effect van de besmettelijker alfa-variant kwam daar pas later bij, en leidde tot een nieuwe piek in maart en april.

Deze keer is het de omikronvariant die de overhand krijgt op delta. Belangrijk verschil: omikron is besmettelijker dan alfa was. Waarschijnlijk is omikron in Nederland ook al wijder verbreid dan de alfa-variant was toen de vorige winterlockdown van kracht werd. Dat maakt onze uitgangspositie wat slechter. RIVM-baas Jaap van Dissel voorspelde woensdag dat omikron voor half januari dominant zal zijn in Nederland, veldepidemioloog Amrish Baidjoe denkt dat het mogelijk rond de jaarwisseling al zo ver is.

Een nieuwe stijging van de ziekenhuiscijfers, na een korte daling

Het is nog niet helemaal duidelijk of mensen van omikron even vaak ernstig ziek worden als van de huidige deltavariant. Dat maakt bij een hoge besmettelijkheid ook niet zoveel uit: als er maar genoeg mensen besmet raken, zal ook een groot aantal zo ziek worden dat ze behandeling in het ziekenhuis nodig hebben.

Omikron zal waarschijnlijk zorgen dat de instroom van nieuwe patiënten weer stijgt, na de korte daling die nu nog gaande is. Hetzelfde gebeurde in februari, nadat de alfavariant dominant werd. Net als toen is de uitgangspositie niet gunstig: er liggen al veel mensen op de ic. Destijds waren dat er 522 op het laagste punt. Nu zijn het er 622, al zal dat aantal de komende dagen hopelijk nog wat verder dalen. De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op een toename, terwijl ze eigenlijk al overbelast zijn.

Ons voordeel nu: we hebben vaccins

Een belangrijk voordeel hebben we ook, ten opzichte van het Nederland van eind 2020: vaccins. Het grootste deel van onze bevolking is twee keer gevaccineerd, en daarmee enigszins beschermd. Omikron weet meer deuken te slaan in dat pantser dan zijn voorganger delta. Toch voorkomen de meeste vaccins nog rond een kwart van de infecties, zo is de inschatting op basis van de eerste onderzoeken, en waarschijnlijk een groter deel van de ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Met een boosterprik erbij is die bescherming tegen infectie met omikron volgens het RIVM ongeveer 70 tot 75 procent, waarbij de bescherming tegen ernstige ziekte hoger ligt.

Veel hangt ook af van hoe goed Nederlanders zich na bijna twee jaar crisis aan de maatregelen zullen houden. Uit het draagvlakonderzoek van de RIVM blijkt dat na een forse daling in de zomer en herfst het draagvlak voor de meeste maatregelen en adviezen sinds eind november weer net zo hoog is als eind vorig jaar.

De ervaring van vorig jaar geef een idee van wat ons de komende maanden mogelijk nog te wachten staat. Maar hoe het dit jaar gaat, hangt af van hoe hard omikron in Nederland zal toeslaan. Veel hangt af van de snelheid waarmee de GGD de komende maand booster prikken kan zetten, en de mate waarin Nederlanders bereid zijn hun gedrag aan te passen aan de nieuwe virusvariant.

Lees ook:

Gigantische rijen voor het warenhuis. ‘Het moet wel nu, want straks kan het niet meer’

De zogenoemde niet-essentiële winkels moeten hoogstwaarschijnlijk weer dicht. Dus gingen massa’s klanten nog snel kerstcadeautjes kopen bij De Bijenkorf in Amsterdam.