Net als de woningmarkt is de campingmarkt overspannen: ‘Mensen verkochten iets dat niet van hen was’

Staplaatsen op Camping Bakkum wisselden voor tienduizenden euro’s van eigenaar. Tegen de regels in. ‘Deze mensen verkochten iets dat niet van hen was.’

Marijn (61) veert op uit haar stoel, buiten voor haar houten vakantiehuisje op Camping Bakkum. “Ik vind daar wel wat van”, zegt ze onomwonden. “Omdat ik tegen dat gespeculeer ben.” Ze doelt op het doorverkopen van staplaatsen met kampeermiddelen op de Noord-Hollandse camping. Daar werd grof geld voor neergelegd, oplopend tot 25.000 euro, en de verkoper kon eraan verdienen.

“Zo krijg je alleen rijke mensen op de camping”, vervolgt Marijn. “Je gunt een plek juist aan de mensen die zo’n bedrag niet kunnen betalen. Iemand in de bijstand, wonend op drie hoog in Amsterdam.” Om buiten de wachtlijsten om toch een staplaats te bemachtigen, kocht een geïnteresseerde zonder medeweten van de campingeigenaar voor duizenden euro’s het huurcontract van een kampeerder, dat recht geeft op een staplaats per seizoen. “Het liep uit de hand”, zag Yvonne Hazeveld (67) om zich heen. “Een plaats op de camping werd zo populair dat mensen dachten: hier kan ik een slaatje uit slaan.”

Ze is op bezoek bij haar vriendin Marijn. De twee Amsterdammers bemachtigden in 2010 een eigen staplaats op Bakkum, na een tijd te hebben moeten wachten. De in het bos gelegen camping is geliefd onder Amsterdammers en ligt vlak bij het strand. Marijn, enthousiast: “Hoor je de tjiftjaf?”

Een overspannen kampeermarkt

Net als de woningmarkt was de kampeermarkt overspannen, zegt campingmanager Peter Ramp (39). “Het aantal vaste plaatsen is beperkt. Mensen gingen iets verkopen dat niet van hen was.” Want de grond van de camping is eigendom van de provincie Noord-Holland en de staplaatsen zijn voor een seizoen, van eind maart tot eind oktober, te huur. Voor dit seizoen liggen de prijzen op 2300 tot 3000 euro. Daar komt de winterstalling bij. Het kampeermiddel – bijvoorbeeld een stacaravan of een tenthuisje – moet zelf worden aangeschaft.

Staplaatsen op Camping Bakkum in Castricum zijn zeer gewild, waardoor er een handel in ontstond. Beeld Joris van Gennip

Camping Bakkum besloot in te grijpen om het onderlinge doorverkopen te beëindigen. Dat stuitte weer op verzet van de kampeerders met een gekochte staplaats. Die zagen hun geld verdampen als ze de plaats niet opnieuw zouden kunnen doorverkopen en stapten naar de rechter.

Jobien Monster (47) uit Leiden staat op het punt om met haar tweejarige zoon naar het strand te gaan. Ze kocht, vertelt ze, in 2017 op de camping een staplaats en een strandhuisje voor 6000 euro. Voor hetzelfde bedrag had ze eerder een staplaats met kampeermiddel op Bakkum verkocht. “Ik was bang dat ik geld zou mislopen als ik het niet meer kon verkopen”, zegt ze, doelend op de handhaving van de regels. Maar ze miste Bakkum en besloot opnieuw een staplaats te kopen.

Monster, die van huis uit jurist is, vertegenwoordigde de groep kampeerders die zich verzette tegen het einde van het doorverkopen. “Ik ben voor het oude systeem en niet voor wachtlijsten. Een plaats op de camping koop je in het moment van het leven. Je hebt kinderen van 4 en 6 jaar en denkt: ‘Help, hoe kom ik deze zondag door? Op naar Bakkum.’ Als je jaren op een wachtlijst staat, worden je kinderen groot en is dat momentum weg.”

Wel vindt ze de hoogte van de huidige verkoopprijzen te gortig en keurt ze het winstoogmerk af. “Stel een maximumprijs vast voor de grond en het kampeermiddel, op basis van een taxatie.”

De behoeftes veranderen

Uiteindelijk is het nu als volgt geregeld: degenen die vóór 2017 een huurcontract en een kampeermiddel kochten, kunnen die verkopen tot 2024. Campingmanager Ramp zegt daarnaast niet met een wachtlijst te werken, maar met een ‘geïnteresseerdenlijst’ voor de huur van een staplaats. Een kampeermiddel moet de kampeerder zelf kopen. De camping ziet dat de behoeften van potentiële kampeerders in hun leven kunnen veranderen. “Op basis van die geïnteresseerdenlijst schrijven we mensen elk seizoen aan of ze nog op Bakkum willen staan.”

Ramp benadrukt dat er geen commercieel belang schuil gaat achter het handhaven van de regels. “Ik hoor die verhalen ook dat het de camping daar om gaat. Maar ons belang is om de grond in eigen beheer te nemen, dat er geen commerciële handel in ontstaat en dat we de plek beschikbaar maken voor mensen die niet het geld hebben om een staanplaats te kopen voor duizenden euro’s. Wij willen toegankelijk blijven voor een brede doelgroep.”

De volledige naam van Marijn is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook:

Er gaat weinig boven kamperen, vinden deze bekende Nederlanders

Vrijheid, spelletjes in de voortent, op een houtje bijten: er gaat weinig boven kamperen, vinden drie bekende Nederlanders.