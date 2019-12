Net als de minister, zien verpleeghuizen dat het beter gaat. ‘Maar niet goed genoeg’

“Het gaat beter, maar nog niet goed genoeg”, zegt Aaldert Mellema, bestuurder van CNV Zorg en Welzijn over de personeelstekorten. “Er wordt veel geïnvesteerd om mensen binnen te halen. Ook is er aandacht voor het huidige personeel om hen te behouden, maar de achterdeur blijft openstaan. Medewerkers vertrekken omdat ze met pensioen gaan of zoeken ander werk omdat ze niet tevreden zijn in hun huidige baan.”

De ontevredenheid heeft volgens Mellema te maken met de werkdruk, een groot thema binnen de zorg. Dat is de klem waar de zorg in zit. De werkdruk is hoog, omdat er te weinig personeel is. En er is te weinig personeel, omdat de werkdruk zo hoog is.

Zorginstelling Laurens in Rotterdam, waar bijna zesduizend mensen werken, bevestigt het beeld dat het CNV schetst. Het lukt om personeel aan te trekken, maar “helaas kampen we met alle zorginstellingen in Rotterdam met een hoge uitstroom”, laat woordvoerder van Laurens, Monique van de Wal, weten. Daar komt nog eens bij dat bijna de helft van de Rotterdamse uitstromers niet verdergaat in de zorg, maar voor een andere sector kiest. “Ook gaat een deel van de uitstroom verder als zzp’er in de zorg.”

De cijfers in Rotterdam zijn hoger dan de landelijke cijfers van uitstroom naar andere sectoren. Volgens onderzoeksbureau RegioPlus wil 80 procent van de medewerkers die hun baan opzegt in de zorg blijven werken.

Huiskamerbegeleiders zijn makkelijk te vinden

De werkgeversorganisatie waar de verpleeghuizen onder vallen, Actiz, ziet een ‘forse toename’ van personeel, maar merkt ook op dat er tekorten blijven bestaan. Vooral in de beroepsgroepen verpleegkundigen en verzorgenden.

Dat merkt ook Laurens. Huiskamerbegeleiders zijn makkelijker te vinden. Dit personeel kan bepaalde taken overnemen van de hoger opgeleiden, zodat die meer tijd hebben voor de wat complexere zorgtaken, laat de woordvoerder weten.

De 2,1 miljard euro die de verpleeghuizen de komende jaren mogen investeren, dient twee doelen. Het eerste: zorgen voor voldoende personeel om de groei aan bewoners in verpleeghuizen op te vangen. De afgelopen jaren daalde het aantal bewoners van verpleeghuizen, maar voor de komende jaren is groei voorspeld. Dat is nu al te merken.

Het tweede doel is om de de kwaliteit van de zorg te verhogen. Volgens Actiz lukt dat, onder meer omdat personeel opleidingen, coaching en trainingen krijgt en extra mensen worden aangenomen die activiteiten ondernemen met bewoners, zoals die huiskamerbegeleiders. Ook gebruiken sommige zorginstellingen het geld voor hogere salarissen, zodat ze goede mensen kunnen behouden en investeren verpleeghuizen in nieuwe zorgtechnologie.

Binnen de zorgsector bestaat ongerustheid dat instellingen elkaar zullen bevechten om personeel. Dat zou vooral de thuiszorg kunnen treffen, waar medewerkers ook veel doen aan ouderenzorg. Maar volgens Actiz, het CNV en Laurens is er geen tot nauwelijks overlap tussen beide sectoren. CNV-bestuurder Mellema ziet wel een andere ontwikkeling. “Als mensen in verpleeghuizen denken ‘ik heb het hier gehad’, dan gaan ze naar ziekenhuizen. Die vragen ook personeel.”

Lees ook:

‘Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Het klinkt mooi, zo’n pot extra geld voor ouderenzorg, maar zoals het er nu uitziet kan bijna de helft niet besteed worden, aldus financiële experts.

Zorg voor ouderen krijgt onterecht meer aandacht dan jeugdzorg

Voor een hulpbehoevende oudere is 6.000 euro per jaar beschikbaar, voor een jongere met problemen 92 euro, laat kinderarts Ferko Öry zien. Hij vindt het onterecht dat ouderen meer aandacht en geld krijgen dan jongeren die zorg nodig hebben.