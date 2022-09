Negen ziekenhuizen spannen samen om flexwerkprobleem aan te pakken

De negen ziekenhuizen in de Rijnmond hebben samen een alternatief ontwikkeld voor zzp’ers of flexwerkers: een regionaal flexibel dienstverband. Daarmee willen ze de continuïteit in de zorg verbeteren en de kosten drukken.

Flexwerkers en zzp’ers zijn voor ziekenhuizen vooral een grote, groeiende kostenpost. Ze zijn ook lang niet altijd inzetbaar. De ziekenhuizen gaan dat nu, om te beginnen, voor de operatiekamers aanpakken.

Ze lanceerden daartoe Workflow, een online tool voor een alternatief regionaal dienstverband. Wie daarvoor kiest, kan zelf zijn roosters maken, maar moet daarvoor wel ten minste de helft van de tijd werken in één en hetzelfde ziekenhuis. De ziekenhuizen regelen verder de verzekering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, een pensioenbijdrage én het opleidingsbudget. “Dat moeten ZZP’ers normaliter zelf regelen en we zien dat dat lang niet altijd goed gaat”, zegt Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis, een van de deelnemende ziekenhuizen.

Eerste contract getekend

Deze maand is Workflow gestart met een pilot voor ok-assistenten en anesthesiemedewerkers – functies die al jarenlang notoir lastig te vervullen zijn met vast personeel. Tasche: “Die professionals zijn heel schaars en het gebeurt geregeld dat we onze ok’s niet optimaal kunnen gebruiken.” In dat geval moeten operaties worden uitgesteld.

Als de proef slaagt – de eerste overeenkomst met een Workflower is al getekend – gaan de ziekenhuizen bekijken of via Workflow ook ander zorgpersoneel is aan te trekken, bijvoorbeeld verpleegkundigen of personeel voor laboratoria.

In Brabant volgen ziekenhuizen de verrichtingen in de Rijnmond op de voet. Daar bestaan soortgelijke wervingsplannen, in dit geval voor verplegers voor de spoedeisende en eerste hulp, een werkplek die ook al jarenlang veel vacatures kent.

Workflower krijgt meer dan collega’s

Geld is vaak een belangrijk motief voor zorgpersoneel om te kiezen voor een flex- of zzp-bestaan. Zeker als ze een veelgevraagd specialisme hebben, kunnen ze goede zaken doen. Voor het succes van Workflow is dus belangrijk hoeveel via zo’n flexibele dienstverband méér te verdienen is. De ziekenhuizen in de Rijnmond bieden de Workflower daarom een toeslag boven op het salaris van een vaste medewerker.

Hoe hoog die toeslag is, wil Jacqueline Stuurstraat niet zeggen. Zij werkt bij de regionale Rotterdamse arbeidsmarktorganisatie deRotterdamseZorg en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Workflow. “Die toeslag wordt door de zorginstelling bepaald.”

Stuurstraat erkent dat er een zeker risico bestaat dat deze aanpak zal leiden tot scheve ogen op de werkvloer, maar voor een leegloop is ze niet bang. Stuurstraat: “Medewerkers zijn niet allemaal op zoek naar flexibiliteit. Het bestaan als zzp’er is slechts voor een beperkte groep interessant gebleken.”

Tasche benadrukt dat Workflow een stap is naar regionaal werkgeverschap en past in het arbeidsmarktbeleid dat het kabinet voor ogen staat: meer regionaal optreden van zorgverleners en minder zzp’ers. Tasche: “We werken natuurlijk het liefst met vaste medewerkers, die vertrouwd zijn met onze protocollen en werkwijze en nemen daar ook verantwoordelijkheid in. Maar met Workflow denken we de kwaliteit goed te kunnen regelen.” Het kabinet werkt verder aan strengere regels voor zzp’ers, de ziekenhuizen in de Rijnmond hebben dan een mooi alternatief klaar, meent Tasche.

Onderhandeling nog mogelijk

Onduidelijk is of Workflow en het samen optrekken van de ziekenhuizen op de arbeidsmarkt in één regio strookt met de regels voor marktwerking. “We hebben Workflow en het gezamenlijk optreden van de ziekenhuizen getoetst aan de regels. We denken dat alles klopt”, zegt Stuurstraat, die het initiatief aan de Autoriteit Consument en Markt ter informatie voorlegde. “De ziekenhuizen zullen wel als werkgevers onderling in concurrentie blijven, zo is er te onderhandelen over inschaling en reiskosten.”

Op termijn willen de ziekenhuizen daar wel van af, zegt Tasche. “Met meer regionale samenwerking van zorgverleners, zoals ook het kabinet beoogt, moeten knellende regels en wetten wel veranderen.”

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat weten bekend te zijn met Workflow, maar doet geen mededelingen over al dan niet lopend onderzoek.

Lees ook:

Kabinet schrapt nulurencontract; meer zekerheid voor werknemers en stagiairs

Het kabinet zet een streep door onzekere oproepcontracten, zoals het nulurencontract. De Tweede Kamer vraagt aan het kabinet om ook stagevergoedingen voor studenten op te nemen in de cao.

Verplicht verzekeren dwingt zzp’ers nu echt tot actie

Hij is er bijna: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Die zijn er niet blij mee en lijken zich nu echt te willen verenigen.