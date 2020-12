Negen van de tien coronabrandhaarden zijn christelijke gemeentes

Terwijl het coronavirus dit voorjaar vooral huishield in zuidelijk Nederland en later ook in de Randstad, heeft de epidemie zich in de tweede golf over het hele land verspreid. Wie inzoomt op de kaart ziet nog een opmerkelijke ontwikkeling. Het zijn nu de gemeenten met een christelijke signatuur die met veel besmettingen kampen. Urk, Bunschoten, Staphorst, Barneveld; ze staan allemaal in de top tien. Heel opvallend, vindt Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. “Zorgwekkend is wat overdreven, maar we zien deze trend wel. En daarom lijkt het me goed, zonder stigmatiserend te willen zijn, om het te benoemen.”

De verhalen over de vele besmettingen in Urk of Veenendaal zijn wel bekend. Maar de vraag is: zijn dit toevallig ook christelijke gemeenten of speelt het breder? Voor het antwoord op die vraag selecteerde Van den Hof met collega’s alle gemeenten waar bij de laatste verkiezingen meer dan twintig procent SGP of ChristenUnie had gestemd – ze kon het niet verder uitsplitsen omdat de partijen in sommige gemeenten één lijst hadden. Zo kwam ze op 42 christelijke gemeenten. Vervolgens bekeek ze voor alle 355 gemeenten het aantal positieve meldingen in december.

Scholieren zouden een rol kunnen spelen

Toen ze de gemeenten op volgorde van besmettingsgraad zette, belandden 32 van de christelijke gemeenten in de bovenste helft – terwijl je er maar 21 (de helft van 42) zou verwachten. In de bovenste regionen was het verband nog sterker. Van de twintig gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners waren er veertien van christelijke signatuur en zelfs negen van de top tien. Eén kanttekening moet ze hierbij maken. “We hebben de trend op gemeenteniveau en politieke voorkeur gemeten. We weten niet hoe de besmettingen binnen een gemeente verdeeld zijn. Maar het is aannemelijk dat de christelijke gemeenschappen de verklarende factor zijn omdat het verband anders niet zo duidelijk was.”

Ze heeft er geen oorzaak voor kunnen vaststellen – het bron- en contactonderzoek biedt hier geen houvast, maar ze kan er wel enkele bedenken. De grote gezinnen bijvoorbeeld; als daar iemand ziek wordt, kunnen andere gezinsleden een besmetting moeilijk ontlopen. Het werk: in deze dorpen werken mensen vaak bij hetzelfde bedrijf, of op dezelfde vissersboot. Het kerkbezoek: “Maar als iedereen zich aan de maatregelen houdt, afstand bewaart en na de dienst niet blijft napraten, zie ik er geen belangrijke risicofactor in.” Scholieren zouden een rol kunnen spelen. “Leerlingen van reformatorische scholen komen uit verschillende gemeenten bij elkaar en kunnen met hun reisgedrag voor een grote verspreiding zorgen.”

Met de feestdagen voor de deur vindt ze het belangrijk op dit fenomeen te wijzen. “De mensen komen deze dagen veel samen. Dat geeft extra kans op besmettingen. Dat geldt voor heel Nederland, maar het lijkt me goed dat mensen in deze christelijke gemeenschappen zich bewust zijn van het grotere risico.”

