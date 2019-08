Negen maanden na de Implant Files, wat is het resultaat?

Wat er misgaat bij de plaatsing van implantaten en het gebruik van medische apparatuur blijft negen maanden na de Implant Files nog altijd grotendeels verborgen. Maar er zijn openingen in de ‘black box’. Wat is er veranderd sinds onderzoeksjournalisten uit 250 landen zich verenigden in het internationale journalistencollectief ICIJ en publiceerden over de ondoorzichtige wereld van de medische hulpmiddelen?

De journalisten hadden toegang tot 5,4 miljoen meldingen uit de database van de Amerikaanse toezichthouder voor de volksgezondheid FDA. Daar kwam deze zomer nog eens 6 miljoen meldingen bij die eerder voor het grote publiek verborgen waren gebleven. Dat is dus ruim een verdubbeling.

Uit die nieuwe gegevens bleek onder meer dat chirurgische nietmachines voor veel meer gezondheidsschade zorgden dan gedacht. Bekend was dat er tussen 2011 en 2018 54.000 meldingen waren van niet werkende nietmachines. Dat bleken er in totaal 110.000. De nietmachines worden gebruikt voor hechtingen bij operaties. Als het mis gaat, kunnen de gevolgen enorm zijn. Een wond kan zodanig gaan bloeden dat er zelfs patiënten overlijden.

Chirurgische nietjes worden uiteraard ook in Nederland gebruikt. Sinds 2014 zijn er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 350 incidenten met nietapparaten gerapporteerd. 8 personen overleden en 9 patiënten raakten zwaargewond. Nu moet bij deze aantallen wel worden aangetekend dat nietmachines dagelijks zeer veel gebruikt worden in de operatiekamers. De kans dat het mis gaat, is dus klein.

De gevolgen van de Implant Files waren het duidelijkst zichtbaar bij de borstimplantaten. Allergan, een grote Ierse producent van borstimplantaten, heeft een bepaald type van de markt gehaald omdat deze het risico op een vorm van lymfeklierkanker verhogen. Daarnaast zijn er door dat type, de Biocell, ook hogere risico’s op andere gezondheidsklachten, zoals auto-immuunziekten.

In Nederland lopen ongeveer 60.000 vrouwen met de Biocell. De Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen is bezig deze vrouwen te benaderen om hen meer informatie te geven. Verwijdering van de prothese is dan een optie. Zo’n operatie wordt alleen vergoed als er medische noodzaak is.

Maandagavond kijkt ook consumentenprogramma Radar van Avrotros terug op de afgelopen tien maanden.

