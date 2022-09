Negen aanhoudingen grote witwaszaak; ‘Inval bij topman supermarkt Jumbo’

Omroep Brabant meldt dat één van deze invallen is gedaan bij het huis van Frits van Eerd, topman van supermarktketen Jumbo. Het zou gaan om een huis aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther in Noord-Brabant dat inderdaad bezocht wordt door politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Mogelijk is Van Eerd ook betrokken, maar dit kan het OM bevestigen nog ontkennen. Volgens het AD zijn er ‘meerdere verhuisdozen’ uit de woning naar buiten gehaald.

Het OM meldt verder vanochtend dat er een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze vanochtend is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. Het gaat hierbij om omvangrijke witwascontructies die lopen via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Hiernaast zijn nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. De verdachten zitten in beperkingen, zegt de OM-woordvoerster. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Of Van Eerd een van de verdachten is, is niet duidelijk.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie tijdens de inval in Heeswijk-Dinther. Beeld ANP

"Er zijn inderdaad onderzoeken, wij gaan hier later een kort bericht van naar buiten doen", aldus de woordvoerster van het OM in reactie. Dat er een inval is in Heeswijk-Dinther bij de topman van Jumbo kon ze niet bevestigen. Zij zegt te wachten op een seintje van de onderzoeksleider voordat ze meer mededelingen kan doen.

Het betreft hier een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland.

Jumbo was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.