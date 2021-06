Neem de tijd voor de terugkeer naar kantoor, adviseert de re-integratiespecialist

Voor komende maandag, als Nederland weer zo’n beetje open gaat, maakt de Groningse Van Oortmarssen zich geen zorgen. “Dan praat iedereen over de ervaringen van de afgelopen periode. Pas daarna komt het erop aan: hoe kun je die als werknemer en bedrijf vruchtbaar maken?”

Filosofe Van Oortmarssen pakt haar proefschrift uit 2014 erbij. Daarin heeft ze beschreven hoe re-integratie na langdurige ziekte verloopt. “Ik zie parallellen met Nederland vandaag. We zijn uitgeschakeld geweest, hebben anderhalf jaar op afstand van de werkplek gezeten.”

Als de contacten tussen werknemer en bedrijf in die tijd zijn verschraald, dan is een succesvolle terugkeer minder kansrijk, zag Van Oortmarssen in haar onderzoek. Haar eerste advies voor maandag is dan ook: ga meteen het gesprek aan. “Heb het erover. De een gedijde bij het thuiswerken, de ander zat in een washok en gaf nog thuisonderwijs ook. De een verlangt terug naar de reuring van de kantine, de ander zou het liefst blijven thuiswerken.”

De mal van voor de crisis past niet meer

Allemaal terug naar de vertrouwde routine vindt Van Oortmarssen geen goed idee. “Als je geen zin hebt om weer twee dagen op kantoor te gaan zitten, laat het weten. Dat is een bron van vernieuwing, de vergaderroutines kunnen best anders.”

Van Oortmarssen ziet nu al een kanteling in de houding jegens werknemers: die blijken vaak prima zelfstandig te functioneren. “Laat leidinggevenden dus de reflex onderdrukken om iedereen meteen weer onder toezicht te laten werken. De mal van voor de crisis past niet meer, mensen blijken uiteenlopende werkstijlen te hebben ontwikkeld. Daar moet je als bedrijf de vruchten van plukken, kweek er dus begrip voor als je de een meer ruimte geeft om meer thuis te werken en de ander minder.”

Volgens Van Oortmarssen is het ‘onverstandig’ om naar het oude normaal terug te gaan. “Dan misken je wat er is gebeurd, mensen zijn veranderd. Individueel en als bedrijf valt er nu veel winst te boeken. Ga het experiment van anders werken maar aan. Dan moet je niet alleen komende week, maar ook over drie maanden en over een jaar met elkaar bespreken welke vruchten je kunt plukken van de coronaperiode.”

‘Mooi dat mensen gelijkmatigheid zijn gaan oefenen’

Filosofe Van Oortmarssen heeft zich verbaasd over de populariteit waarin het stoïcijnse denken zich in de lockdowns mocht verheugen. “Het is mooi dat mensen, nadat ze zich over de kop hadden gewerkt, even zijn gaan reflecteren en wat gelijkmatigheid gingen oefenen. Bezinning kan geen kwaad. Er zit echter ook een gelatenheid in, dat je accepteert wat je overkomt. Ik zie liever dat we met elkaar het gesprek aangaan over wat we aan verbondenheid en gemeenschapszin hebben geleerd.”

Betsy van Oortmarssen: ‘Mensen blijken uiteenlopende werkstijlen te hebben ontwikkeld. Daar moet je als bedrijf de vruchten van plukken.’

“Vroeger was ‘slimmer werken’ de slogan. Dat ging vooral om hogere productie en efficiëntie. Nu zijn we toe aan slimmer werken 2.0: minder in de file en dus duurzamer. Flexibeler ook – in de zorg is het telefonisch consult bijvoorbeeld een blijvertje. Het bewijs ligt er: werknemers kunnen prima thuis werken en zo een nieuwe balans tussen werk en privé vinden. Kantoorruimte kan beter benut. Tel je zegeningen.”

Vandaag begint de nationale re-integratie, maar Van Oortmarssen waarschuwt tegen haast. “Je kunt aan het werk gaan, maar bedenk: volledige re-integratie na ziekte duurt vaak net zolang als het verzuim. Dus neem ook voor deze terugkeer de tijd.”

Lees ook:

Wie wil er na dik een jaar thuiswerken nog terug naar de kantoortuin?

Het is een mooi moment voor een grote ommezwaai in kantoorland, denken arbeidsexperts.