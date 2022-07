Neelie Kroes: een politica die haar eigen koers vaart, ook tegen de regels in

Ze had het nog zo plechtig beloofd. In 2004 moest de Nederlandse oud-politica en VVD-coryfee Neelie Kroes honderden Europarlementariërs ervan overtuigen dat zij voor zichzelf na haar aankomende ambtstermijn als Eurocommissaris van mededinging geen rol zag binnen het bedrijfsleven.

Het bleek een lege belofte, ook al hangt het er volgens Kroes vanaf hoe je haar uitspraak bekijkt. Het was tenslotte pas nadat zij haar tweede termijn als Eurocommissaris (digitale zaken) in 2014 had afgesloten dat ze een adviserende rol bij het Amerikaanse Uber en de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch op zich nam. Dat eerste is iets wat zij van tevoren niet had kunnen inschatten, zegt ze zelf in een interview in 2016 op de Belgische tv. “U kunt mij niet verhinderen dat ik op buitengewoon transparante wijze verantwoordelijkheden neem, waarvan ik vind dat ze nu genomen kunnen worden.”

Het verschil was echter dat Kroes van de Europese Commissie, haar voormalige werkgever, geen toestemming had gekregen om bij Uber in dienst te gaan vanwege belangenverstrengeling. Uit onthullende documenten, de Uber Files, blijkt nu dat Kroes in 2015, tijdens haar officiële ‘afkoelperiode’ van 18 maanden, haar persoonlijke netwerk inzette om in Nederland te lobbyen voor Uber.

‘Ze lag onder een vergrootglas en heeft daardoor een olifantshuid moeten kweken’

Misschien een onthulling waar niemand echt verbaasd over is. Historicus en biograaf van Kroes Alies Pegtel is het in elk geval niet. Rechtlijnige, enthousiaste en netwerkende Neelie, de inmiddels bijna 81-jarige politica die zichzelf naar ongekende hoogtes wist te hijsen in een tijd dat vrouwen in de politiek (vooral die mét jonge kinderen en gelakte nagels) uniek waren. “Ze lag onder een vergrootglas en heeft daardoor een olifantshuid moeten kweken. Daardoor is ze, denk ik, wars geworden van goedbedoelde bijsturing en kritiek.”

Ze groeide uit tot een politica die haar eigen koers vaarde, koste wat kost, doof en blind voor wat anderen over haar zeggen. Ze stond in haar tijd in Brussel al snel bekend als ‘Steely Neelie’, een ‘tinnige tante’ die het monopolie van de Amerikaanse gigant Microsoft wist te breken en de multinational miljardenboetes oplegde wegens machtsmisbruik. En ze maakte een eind aan de roaming-kosten, die smartphonegebruikers moesten betalen zodra ze binnen de EU een grens overstaken.

Hoewel deze successen haar imago in Europa flink opbliezen, zou ze zelf nooit hebben teruggekeken. “Ze hield niet van geschiedenis”, zegt Pegtel. Tijdens een verhuizing zou ze eens stapels oude foto’s en notities hebben verbrand, ze had ze tenslotte niet meer nodig.

Kroes keek wel vól enthousiasme naar de toekomst. Want als zij een ding zeker wist na haar tijd als Eurocommissaris digitale zaken, was het dat de toekomst van Europa in Silicon Valley lag. Die economische bedrijvigheid wilde zij ook naar Nederland brengen. En daar waar het gebeurde, wilde Kroes aan de knoppen zitten. “Ze was heel open over hoe leuk zij die bedrijven vond”, zegt Dennis de Jong, oud-Europarlementariër voor de SP.

‘Die bedrijven willen daar dan ook wat voor terug’

“Maar je wordt daar niet zomaar binnengelaten als politicus. Die bedrijven willen daar dan ook wat voor terug”, vervolgt De Jong. Hij zat in de commissie die werkte aan transparantie- en integriteitsregels voor oud-Eurocommissarissen. Broodnodig in Brussel, zegt hij. “Eurocommissarissen krijgen zo veel impulsen vanuit de lobby en staan ver van burgers af”, aldus De Jong. “Dat het verkeerd ging met Kroes was een kwestie van tijd.”

Kroes had niet de beste start, daar in lobbymoeras Brussel, waar de grote bedrijven groots en professioneel vertegenwoordigd zijn. Ze was meteen al kwetsbaar, zegt De Jong. “Ze had haar enthousiasme en voorliefde voor het bedrijfsleven meegenomen naar haar nieuwe functie.”

In 2016 bleek dat ze niet open was geweest over een belang dat ze tijdens haar termijn als Eurocommissaris had in een financieel bedrijf op de Bahama’s, bleek na onderzoek van Trouw en FD. De Europese Commissie deed het af als een foutje van Kroes, maar de toon was gezet. De Jong: “Als iemand te veel van dat soort functies heeft, laat dat zien dat ze te diep in dat netwerk zitten voor een onafhankelijke Eurocommissaris”.

Een oplossing voor dit soort belangenverstrengelingen en draaideurconstructies hebben de Europese instellingen niet direct. De regels zijn in 2018 wel aangescherpt, waardoor Eurocommissarissen zoals Kroes nu twee in plaats van anderhalf jaar moeten wachten voordat ze binnen hun oude portefeuille aan het werk kunnen gaan. Maar, gaf voormalig voorzitter van de Europese Commissie Juncker toe in een brief aan de transparantiecommissie van De Jong: “Je kan zoveel regels maken als je wil, maar uiteindelijk hangt het toch ook af van de individuele verantwoordelijkheid van voormalige functionarissen”. In andere woorden: ze moeten zelf ook wel bij die bedrijven weg wíllen blijven.

Europese Commissie wil onderzoek naar werkzaamheden Kroes bij Uber De Europese Commissie heeft gisteren per brief opheldering gevraagd aan oud-Eurocommissaris Neelie Kroes over haar werkzaamheden voor Uber. Aanleiding waren de berichten in onder meer Trouw over hoe Kroes al snel na haar aftreden als Europees Commissaris lobbywerkzaamheden voor het bedrijf deed, terwijl dat niet was toegestaan. Een woordvoerder van de Commissie wilde niet zeggen wat er in de brief staat of op welke termijn Kroes antwoord moet geven. Op een mogelijke sanctie voor de VVD-prominent, zoals het inhouden van pensioen, wil de Commissie niet vooruitlopen. Een woordvoerder zegt daarover tegen het ANP: “Wij zijn natuurlijk niet een instelling die overhaast conclusies trekt”. Het dagelijkse bestuur van de EU wil verder ook niets kwijt over de correspondentie met Kroes. (Romana Abels, Brussel)

