Neef en voormalig advocaat van Ridouan T. krijgt 5,5 jaar cel

Zelf zegt hij een bijrol te hebben gespeeld in de criminele plannen van zijn oom. “Ik ben maar een simpele ziel, met een fiets en een broodtrommeltje”, legde Youssef T. de rechter uit. De neef van Ridouan T., de hoofdverdachte in het complexe liquidatieproces Marengo, dacht zijn familielid werkelijk bij te zullen staan als advocaat voor mediazaken, ook al had hij geen ervaring met de pers. “Ik werd er millimeter voor millimeter ingetrokken, het was sluipend gif. Dit is niet waarvoor ik zo lang heb gestudeerd en een eed als advocaat heb afgelegd. Maar ik had geen keuze.”

Maandag was Youssef T. niet aanwezig in het extra beveiligde deel van de rechtbank in Amsterdam. Vanuit de gevangenis hoorde hij dat hij 5,5 jaar in de cel moet blijven. Hij maakt zijn rol kleiner dan die daadwerkelijk was, vindt de rechter. Youssef zou actief hebben meegedacht met zijn oom Ridouan T. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar gevangenisstraf tegen Youssef geëist.

Vanuit zijn rol als advocaat kon Youssef zijn oom bezoeken in de cel

Via zijn neef Youssef heeft Ridouan T. vanuit zijn cel berichten doorgegeven aan de buitenwereld, dat staat volgens de rechtbank vast. Door Youssefs rol als ‘boodschappenjongen’ van zijn oom, kon diens criminele organisatie door blijven draaien. Hij gaf zijn oom bovendien ongevraagd adviezen. De rechtbank vindt het extra kwalijk dat Youssef dat deed vanuit zijn rol als advocaat, werk dat hem vrije toegang gaf tot zijn oom, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught. Ridouan heeft net als iedere andere verdachte recht op verdediging en net als ieder ander staat de keuze voor een advocaat hem vrij.

Youssef bezocht zijn oom tientallen keren in die gevangenis. “In het begin was alles koek en ei”, zei hij tijdens zijn strafzaak. “Ridouan maakte me het hof, zei dat ik het goed deed.” Pas vijf maanden na zijn eerste bezoek kreeg Youssef het gevoel dat zijn cliënt meer wilde dan rechtsbijstand. “Gaandeweg werd steeds meer van me gevraagd. Hij vroeg hoe het ging met mensen uit zijn omgeving, deelde steeds meer informatie met me, ongevraagd.”

Youssef betuigde meermaals spijt

‘Nee’ zeggen was volgens hem geen optie. “De enige uitweg die ik zag, was op zoek gaan naar een andere baan, buiten de advocatuur. Ik heb toen gesolliciteerd als jurist bij een gemeente. Mijn vrouw was zwanger. Ik was van plan om te zeggen: ik heb het te druk met alle ballen in de lucht houden, ik stop als advocaat.” In de rechtbank betuigde hij meermaals spijt, inmiddels heeft Youssef zich teruggetrokken uit de advocatuur.

Dat Ridouan zijn familielid is, heeft ongetwijfeld een bepaalde druk opgeleverd, erkent de rechtbank. Maar de toon waarop ze met elkaar communiceerden was rustig, blijkt uit de beelden en gesprekken die justitie met afluisterapparatuur en camera’s in de Ebi verzamelde. Er blijkt geen druk of dwang uit, terwijl Ridouan zich tegenover anderen wel hardvochtig heeft opgesteld. Terwijl de mannen spraken over koetjes en kalfjes, schreven ze teksten aan elkaar die ze vervolgens tegen het glas drukten dat hen scheidde.

‘De georganiseerde misdaad dringt door tot in de bovenwereld’

Zo vormde Youssef een onmisbare schakel binnen de criminele organisatie, stelt de rechtbank. In hoeverre hij heeft bijgedragen aan de uitvoering van ernstige misdrijven, is niet vast te stellen. In ieder geval dacht Youssef mee over onder meer de handel in drugs. Ook spraken de twee over een ontsnapping van Ridouan uit de Ebi. “Het is overduidelijk dat bij zo’n ontsnapping uit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland gevaar voor personen of goederen te verwachten was”, stelt de rechtbank.

Youssef heeft de rechtsstaat ondermijnd, staat in het vonnis. De strafzaak is ‘een voorbeeld van hoe de georganiseerde misdaad doordringt tot in de bovenwereld. Tot in een beroepsgroep die een voorbeeld moet zijn van integriteit.’ Hij heeft het vertrouwen in advocaten flink geschaad volgens de rechtbank. ‘Daardoor is zelfs in de politiek discussie over deze beroepsgroep ontstaan.’

Tegen Ridouan T. is vorig jaar levenslang geëist. De uitspraak in het Marengo-proces wordt komend najaar verwacht.

