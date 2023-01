Nederlandse tak van Extinction Rebellion houdt vast aan radicale acties

De actievoerders van de Britse tak van Extinction Rebellion zullen zich niet meer vastketenen. Ze blokkeren ook geen wegen meer, laten ruiten van grote banken voortaan heel, en zijn niet van plan opnieuw nepbloed te gooien naar het Britse ministerie van financiën.

Onder de titel ‘wij stoppen’ kondigden de actievoerders, die aandacht vragen voor het klimaat, op oudejaarsdag aan radicale protestacties per direct af te zweren. De groep kiest voortaan voor minder escalerende demonstraties, omdat ze ‘aanwezigheid belangrijker vindt dan arrestaties, en relaties verkiest boven wegversperringen’, staat in een verklaring.

‘Vreemd’, vindt de Nederlandse zusterorganisatie, die niet meegaat in de koerswijziging en het er ook niet mee eens is. “Wij geloven juist in burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat middel is in de afgelopen jaren zinvol gebleken. Demonstreren doen we al meer dan veertig jaar en dat heeft weinig opgeleverd”, zegt de Nederlandse actievoerder Tessel Hofstede.

Zeshonderd aanmeldingen voor snelwegblokkade

Extinction Rebellion bestaat in 86 landen, de groepen opereren los van elkaar en bedenken hun eigen acties. In Groot-Brittannië zorgden de choquerende protesten voor steeds meer kritiek. De groep schrijft nu dat de acties veel aandacht hebben gekregen, maar dat het doel bij lange na niet bereikt is omdat ‘de planeet nog steeds in een hoog tempo sterft’. In navolging van deze protesten voert ook de Britse groep Just Stop Oil actie tegen de exploitatie van fossiele brandstoffen, onder meer door soep te gooien op beroemde kunstwerken.

Actievoerder Hofstede heeft niet het idee dat de sympathie in Nederland voor Extinction Rebellion afneemt. De eerstvolgende grootschalige actie is een snelwegblokkade van de A12 op 28 januari. Hofstede heeft een recordaantal aanmeldingen binnen. “Nu al zo’n zeshonderd. Allerlei mensen melden zich aan. Het zijn vaak ook ouders van kinderen die zelf al jaren actievoeren en vinden dat ze nu ook wat moeten doen.”

Actievoeren in de Groot-Brittannië is ‘spannender geworden’

Hofstede vermoedt dat de koerswijziging in Groot-Brittannië vooral te maken heeft met omstreden wetgeving die in de maak is. Als de nieuwe Wet openbare orde ook door het Hogerhuis wordt goedgekeurd, kan de politie harder ingrijpen. Mensen die zich aan elkaar of objecten vastketenen, of infrastructuur blokkeren kunnen dan een gevangenisstraf krijgen.

“Dat verhoogt de drempel natuurlijk. Het is daar wat spannender geworden om op deze manier actie te voeren”, zegt Hofstede, die naar eigen zeggen ‘een stuk of twintig keer’ gearresteerd is bij Nederlandse acties van Extinction Rebellion. Dat had weinig gevolgen. “Ik kan nog steeds zonder problemen werken en voor mijn gezin zorgen. Ik weet niet goed wat ik zou doen als dat niet meer kan.’

