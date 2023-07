Nederlandse ‘non’ koppelde geadopteerden aan verkeerde gezinsleden in Chili

De Nederlandse Truus Kuijpers koppelde in ieder geval drie uit Chili geadopteerde kinderen aan de verkeerde biologische familie. Een vierde vertelde zij onterecht dat zijn biologische moeder onvindbaar was. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw voor de verhalende podcast De Gestolen Kinderen.

In die podcast staat het verhaal van Mirjam Hunze centraal. Zij werd door Kuijpers voorgesteld aan een Chileense familie, die na twintig jaar haar familie niet bleek te zijn. Gedurende het onderzoek bleken twee vrouwen hetzelfde te hebben meegemaakt.

Een vierde geadopteerde, Miguel Pacheco, betaalde Kuijpers 1000 euro om zijn biologische moeder te zoeken en hoorde daarna niets meer van haar. Naar nu blijkt had zijn moeder op dat moment al contact met Kuijpers, omdat zij haar zoon weer wilde zien. Zijn verhaal wordt ondersteund door videomateriaal.

De onkosten van de zoektocht

Kuijpers bestierde decennialang kindertehuis Las Palmas in de Chileense hoofdstad Santiago. Daarnaast hielp zij inmiddels volwassen geworden geadopteerden bij de zoektocht naar hun biologische familie. Daarbij belde zij ook zelf kinderen en hun adoptieouders om haar diensten aan te bieden.

Voor die zoektochten vroeg Kuijpers uiteenlopende bedragen, naar eigen zeggen om de onkosten van de zoektocht te dekken. Soms hoefde zij echter alleen maar de administratie van haar eigen kindertehuis erop na te slaan om te zien wie de moeder was van een kind dat via Las Palmas naar Nederland was gekomen.

Wanneer zij familie had gevonden, konden geadopteerde kinderen via Kuijpers en haar zus in Nederland de reis naar Chili regelen. Bij de hereniging was Kuijpers dan altijd aanwezig.

120 kinderen naar Nederland

Kuijpers vertrok in 1971 naar Chili. Daar werkte ze op een aantal verschillende plekken, voor ze in 1976 haar eigen kindertehuis opende. In het land staat zij nog altijd bekend als la monja Holandesa, de Nederlandse non, maar het is onduidelijk of zij daadwerkelijk een religieuze is. Het klooster in Uruguay waar zij naar eigen zeggen mee verbonden is, wil niet ingaan op vragen van Trouw of dat inderdaad het geval is.

In Las Palmas woonden, tot Kuijpers het tehuis in 2000 overdroeg aan een Chileense stichting, bijna 850 kinderen. Daarvan zijn er volgens Kuijpers ruim 120 naar Nederland gegaan ter adoptie. Voor rond de 50 kinderen zou ze de biologische familie hebben gezocht.

De werkelijke toedracht van de adoptie

Kuijpers is niet alleen verantwoordelijk voor foute koppelingen. Zij wordt daarnaast door meerdere vrouwen beschuldigd van betrokkenheid bij vage of illegale adopties. Trouw sprak het afgelopen jaar met Chileense moeders die getuigen dat Kuijpers hun kind zonder hun medeweten ter adoptie aanbood in Nederland. Ook zou zij betrokken zijn geweest bij netwerken die moeders in het ziekenhuis vertelden dat hun kind was overleden.

Volgens Kuijpers klopt er niets van al deze beschuldigingen. Zij is in januari overleden maar voor haar overlijden sprak Trouw uitgebreid met haar. Zij zegt dat moeders zich vaak schamen omdat ze niet voor hun kind konden zorgen, en daarom liegen over de werkelijke toedracht van de adoptie. Ook ontkent zij fouten gemaakt te hebben bij de zoektochten naar biologische moeders.

De namen van de twee vrouwen die verkeerd werden gekoppeld zijn bekend bij de hoofdredactie.

De Gestolen Kinderen In de podcast 'De Gestolen Kinderen' komt Trouw-journalist Petra Vissers terecht in de wereld van buitenlandse adopties.

Adopties vanuit Chili gingen gepaard met misleiding en leed

