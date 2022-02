Nederlandse matroos eist schadevergoeding van Britse marine na vermeende verkrachting

Een Nederlandse matroos stelt de Britse marine aansprakelijk voor de emotionele schade die zij opliep doordat ze tijdens een Navo-missie zou zijn verkracht verkracht door een Britse officier. Dat bevestigt haar advocaat Michael Ruperti aan Trouw.

Na twee jaar zit er nog geen schot in de zaak, wat Ruperti ‘een tweede trauma’ voor het slachtoffer noemt. De inmiddels 21-jarige vrouw stapt naar de rechter in Groot-Brittannië omdat ze een schadevergoeding wil en de erkenning dat in haar zaak fouten zijn gemaakt.

De komende tijd brengt Trouw verhalen over hoe de marine omgaat met ongewenst gedrag. In dit eerste artikel staat het verhaal van de verkrachting van een Nederlandse matroos centraal. In de volgende aflevering van deze serie: de tijd van samen pornokijken aan boord is voorbij, maar hoe ervaren vrouwen de cultuur bij de marine nu?

Volgens de advocaat toont haar verhaal aan dat vrouwelijke militairen die het slachtoffer zijn van zedendelicten tijdens internationale missies een slechte rechtspositie hebben. Hoe hun zaak wordt behandeld hangt sterk af van hoe goed en snel het land dat de rechtsmacht heeft de kwestie oppakt.

Verkrachting tijdens een feest in Oslo

De Nederlandse matroos deed twee jaar geleden bij de politie in Oslo aangifte van verkrachting door de Britse officier. Ze werkte op de mijnenjager Willemstad, dat deelnam aan een Navo-missie met meerdere schepen. Tijdens een carnavalsfeest voor alle bemanningsleden op een van deze schepen in de haven van Oslo werd zij volgens eigen zeggen tegen haar wil gepenetreerd in een bezemkast.

Volgens internationale afspraken moeten Navo-landen hun eigen militairen vervolgen, ook als zij in een ander land in de fout gaan. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de verkrachting dus bij de Britse marinepolitie.

Wel moet de rechtsmacht officieel worden overgedragen door het land waarin het misdrijf plaatsvond, in deze zaak was dat Noorwegen. De overdracht gebeurde pas een jaar na de vermeende verkrachting, volgens de Noren omdat onduidelijkheid was welk land het onderzoek moest beginnen. Ruperti en andere militair juristen met wie Trouw sprak stellen dat de regels hierover juist heel duidelijk zijn.

De Britse marinepolitie heeft twee jaar na de vermeende verkrachting nog nauwelijks stappen gezet in de zaak, zo blijkt uit een reconstructie van deze krant. Het onderzoek naar de verkrachting werd in eerste instantie zelfs gesloten, zonder dat de matroos ook maar de kans had gekregen haar verhaal te doen. Haar werd ook niet gemeld dat het onderzoek werd gesloten.

Kort nadat Trouw vragen had gesteld, kreeg de matroos alsnog een uitnodiging voor een gesprek met de Britse marinepolitie. Een woordvoerder van de Britse marine bevestigt desgevraagd dat er een onderzoek loopt naar de verkrachting in Oslo, maar wil op specifieke vragen daarover niet in gaan.

Onvoldoende steun in juridische wirwar

De matroos heeft zich in deze internationale juridische wirwar onvoldoende gesteund gevoeld door haar werkgever, vertelt ze. Volgens Ruperti had Defensie meer druk moeten uitoefenen om vaart in de zaak te krijgen. De matroos moest steeds zelf om informatie vragen.

Defensie heeft wel meerdere keren gepolst bij de Britten hoe het ervoor staat, blijkt uit antwoorden op vragen van Trouw. Ook heeft Defensie onder meer de psychologische hulp betaald die de matroos nodig had. Daarmee zou Defensie de matroos ‘zo goed als mogelijk hebben ondersteund’.

Maar er is in deze zaak een grove fout gemaakt, aldus Ruperti. De commandant van het Nederlandse schip waarop de matroos voer, heeft geen aangifte gedaan toen hij hoorde van de verkrachting. Dat had volgens het militaire tuchtrecht wel gemoeten, zegt de advocaat.

Volgens Defensie gaat dit Nederlandse tuchtrecht niet op omdat het om een Britse militair gaat. Zowel de militaire vakbond AFMP als Ruperti noemen dat ‘onzin’. Ook dit heeft mogelijk voor vertraging gezorgd, denkt Ruperti. “Een aangifte van een particulier wordt door de Britten sneller terzijde geschoven dan die van een krijgsmacht waarmee ze samenwerken.”

De vertraging maakt het moeilijker de verkrachting te bewijzen, zegt de advocaat, wat hij kwalijk noemt. Ook heeft het een flinke impact gehad op de matroos. “Ik kan wel therapie blijven volgen, maar als de zaak niet wordt afgerond kan ik het gewoon niet afsluiten,” zegt ze.

De volledige naam van de matroos is bekend bij de hoofdredactie.

