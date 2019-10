Nederlandse Koerden: ‘Ik word paranoia omdat ik niets kan doen’

Ze slapen slecht, kijken constant naar het nieuws: Nederlandse Koerden en Assyriërs maken zich grote zorgen om hun volksgenoten en familieleden die worden aangevallen in Noord-Syrië. Trouw sprak met drie van hen.

‘Dit is een aanval op ons volk’

Koerd Murat Memis (31), gemeenteraadslid SP in Eindhoven. Hij werd dit jaar opgepakt in Turkije omdat hij verdacht werd van banden met de PKK, die door Turkije als terroristisch wordt gezien, maar werd later vrijgesproken.

“Gisteren had ik twee telefoons in mijn handen, de tv stond aan en op mijn iPad draaide het nieuws – zo kon ik op alle kanalen het nieuws over de inval volgen. Ik werd helemaal gek. Op een moment dacht ik: ik kan wel blijven kijken, maar ik word er paranoïde van, omdat ik niets kan doen. En met de ene tweet na de andere versturen los je niets op.

“Ik zie dit als een aanval op alle Koerden. Er leven 50 miljoen Koerden op deze wereld: christen, moslims, heel verschillende mensen, maar ik heb het idee dat iedereen hetzelfde voelt: dit is een aanval op ons volk. Een volk dat is verraden, in de steek gelaten. Ik vind dat Europese landen leiderschap moeten tonen. Dat ze moeten laten zien: dit pikken wij niet meer.

Murat Memis. Beeld ANP

“De Koerden zijn hun bondgenoten geweest in onze strijd tegen IS. Ook raakt dit Europa direct, want de duizenden IS-strijders die gevangen zijn genomen door Koerden, kunnen nu vrijkomen. En dan kunnen ze aanslagen plegen. Dan kan IS weer groeien en ben je terug bij af.

“Gelukkig zeggen mijn Turkse vrienden ook dat de aanval niet kan. Dat dit het spelletje van Erdogan is om zijn termijn te verlengen. In Turkije is het onrustig vanwege de economische crisis. Nu doet Erdogan een aanval op de Koerden, waarvan hij weet dat die breed gesteund wordt in Turkije. Hij hoopt hij dat de mensen denken: Ja, wij zijn één en het Turkse leger moet de terroristen afmaken! Op sociale media zie ik ook genoeg Nederlandse Turken die de inval toejuichen. Misselijk, misselijk. Voor iemand die zelf oorlog heeft meegemaakt en ervoor gevlucht is, zoals ik, is dat heel heftig om te lezen. Oorlog gun je niemand.”

‘Koerden blijven trouw aan hun grond’

Mazlum Django, 28-jarige Koerd uit Zoetermeer. Hij werkt bij een vastgoedbureau en vluchtte in 1998 met zijn ouders uit Noord-Syrië. De rest van zijn familie woont daar nog.

“Ik heb helemaal niet geslapen vannacht en ik volg het nieuws voortdurend. Het ergste zijn de bombardementen, want Turkije kijkt niet waar het bombardeert. Het enige wat Erdogan wil, is dat alle Koerden uit het gebied weggaan. Vreselijk. Hij zegt dat hij vrede brengt, maar hij creëert een nieuwe oorlog in Syrië.

“Vanmorgen heb ik met mijn oom gebeld, die voor het Koerdische Rode Kruis werkt. Afgelopen nacht was rustig, maar vanmorgen vliegen er alweer vliegtuigen over, zei hij. Er zijn volgens hem nu 25 gewonden gevallen sinds de aanvallen, en zeven doden. Vier mannen, twee vrouwen en één kind van zes jaar oud uit Qamishli en Tal Abyad.

Mazlum Django tijdens een humanitaire hulpactie in Syrië Beeld Mazlum Django

“Ik ga sowieso demonstreren zaterdag op het Malieveld in Den Haag, ik hoop dat Nederland in actie komt. Ik ben zelf veel in Syrië geweest om humanitaire hulp te verlenen de afgelopen jaren en vind dat de steun van de Nederlandse overheid aan jihadistische groepen moet stoppen. Ik vind ook dat nu het moment is voor economische sancties tegen Turkije.

“Ik hoor van mijn familie in Syrië dat veel kinderen in gebieden verderop zijn opgevangen. De meeste mannen en jongens willen vechten en ook vrouwen hebben de wapens opgepakt. Zij blijven in hun dorpen en huizen om hun grond te beschermen. Koerden zijn er niet de mensen naar om op te geven, van zichzelf zijn ze heel sterk en trouw aan hun grond.”

‘Ik vind het verbijsterend dat de wereld haar ogen sluit’

Mushe Multu (61), taxichauffeur, woont 42 jaar in Nederland en heeft veel familie in het Noord-Oosten van Syrië. Hij is actief voor de European Syriac Union, die Arameeërs, Chaldeeërs en Assyriërs in Nederland vertegenwoordigt.

“Ik ben vanmorgen even gaan werken, maar zit nu weer met mijn familie voor de televisie. Ik voel mij heel beroerd en ben bezorgd. Dat wij hier veilig op de bank zitten, verwijten wij onszelf een beetje. Terwijl de hele bevolking en al onze familie in Syrië in gevaar is! Ik zie op televisie beelden waarvan ik denk: gebeurt dit echt in de 21ste eeuw? Zo onwerkelijk.

“Het gaat nu steeds over Koerden, maar in Noord-Oost-Syrië wonen ook Arabieren en Assyriërs. Zij wonen vredig samen met elkaar. Mijn familieleden zijn Assyriërs. We hebben contact met ze en ze zitten gewoon te huilen. Ze weten niet wat ze moeten doen, en wat kunnen wij doen om hen gerust te stellen? Wij zijn hier machteloos.

“Ik vind het vooral verbijsterend dat de wereld haar ogen sluit voor een Turkse regering die erop uit is het Ottomaanse Rijk van vijfhonderd jaar geleden te herstellen. Met de European Syriac Union hebben we deze week een verzoek ingediend bij Nederlandse parlementariërs: oefen nou gewoon druk uit, zodat Turkije afziet van de inval! Maar waarvoor we vreesden, is gisteren toch werkelijkheid geworden.”

