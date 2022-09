Nederlandse fans over de dood van Elizabeth: ‘Ik heb een kleine traan gelaten’

Naam: Arno Tax Pointer (50)

Woonplaats: Rotterdam

Werk: Floormanager bij kledingwinkel The Sting

“Ik heb in mijn leven zo’n vijftig brieven naar Queen Elizabeth gestuurd. Om haar te feliciteren met jubilea, om haar te condoleren met het overlijden van prins Philip, of vanwege een bepaald huwelijk. En ik kreeg ook reacties. Inmiddels heb ik een map met royal post, soms gesigneerd door een hofdame. ‘De koningin bedankt u voor uw goede wensen.’ Ik denk dat Elizabeth weleens een brief van me in haar handen heeft gehad, ja.

“Een fan van het koningshuis zou ik mezelf niet noemen, dat zeg je over een tienermeisje. Ik noem mezelf een orangist, en ook het Britse koningshuis betekent veel voor mij. Zeker omdat mijn man Brits is. In zijn familie-app kwamen donderdag veel emoticons van hartjes en traantjes voorbij.

“Ik hoorde het nieuws gisteren terwijl ik op de metro wachtte, onderweg van werk naar huis. Omdat er zoveel mensen waren, heb ik me ingehouden. Eenmaal thuis zag ik alles op televisie. Dat was best emotioneel voor me. Ik heb een kleine traan gelaten.

“Ik ga Elizabeth missen. Haar humor, haar plichtsgetrouwheid en vastberadenheid. En haar outfitjes: die waren altijd tot in de puntjes verzorgd. Bij haar diamanten jubileum in 2012 was ik zelf in Engeland, toen heb ik haar in de stromende regen gezien op de boot, met prins Philip. Hoewel niet van dichtbij, was het toch bijzonder om haar in het echt te zien. Ze maakt al vijftig jaar deel uit van mijn leven, en hoort een beetje bij mijn DNA.

“De komende dagen kijk ik non-stop BBC. Ik heb een Elizabeth-pagina op Facebook, de Queen Elizabeth II Page, die blijf ik updaten. Historische dingen, dingen over haar uitvaart.

“Dit voelt als een historisch moment. Alleen al vanwege het nieuwe volkslied. Al heel lang zingen we God Save the Queen, dat wordt vanaf nu nu God Save the King.”

Naam: Nazrien Ozir (47)

Woonplaats: Den Haag

Werk: Voorheen ambtenaar, momenteel arbeidsongeschikt

“Toen Diana stierf, heb ik vier uur in de rij gestaan bij de Britse ambassade om het condoleanceregister te tekenen. Vanwege medische problemen kan ik nu niet zo lang staan, maar als ik de komende dagen de kans krijg om kort in de rij te staan en iets voor Elizabeth te schrijven, ga ik dat zeker doen.

“Ik ben in Suriname opgegroeid, en juist daar leek het Nederlandse en Britse koningshuis altijd iets magisch, iets sprookjesachtig, iets onaantastbaars. Suriname is onafhankelijk, maar sommige mensen hebben de liefde voor het koningshuis overgenomen en vastgehouden. Mijn moeder ook. Toen we donderdag ‘London Bridge is Down’ hoorden, hebben we allebei een traan gelaten.

“Elizabeth was een icoon. In het condoleanceregister zou ik schrijven dat ik haar een respectvolle, daadkrachtige en liefdevolle persoonlijkheid vond. Tijdens het diamanten jubileum zat ik drie dagen aan de buis gekluisterd, en zag ik hoeveel liefde ze haar land heeft gegeven. Ze zei dat ze door God is uitverkoren om koningin te worden, omdat ze niet in de lijn der troonopvolging zat, en dat haar vader alleen koning werd omdat haar oom afstand nam van de troon. Het kwam heel spontaan op haar af, en toen ze dat vertelde, zag ik de liefde van haar afstralen.

“Het liefst zou ik naar Engeland afreizen om het hele gebeuren van a tot z te volgen. Vanwege mijn gezondheid gaat dat niet, dus nu ga ik dat vanuit huis doen. Ik ben gek op de tv-serie Downton Abbey. De komende dagen zullen voelen alsof ik daarnaar aan het kijken ben.”

