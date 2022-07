Nederlandse excuses voor Srebrenica zijn 'beter dan niets’

Er zijn momenten dat Mirela Suljic niet aan haar vader denkt. “Je gaat toch verder met je leven.” Maar dan komt het verdriet in alle hevigheid terug. En met het verdriet haast een soort schuldgevoel. “Wie denkt er aan hem, als ik niet aan hem denk? Er is nog maar zo weinig familie over. Hij mag niet vergeten worden.”

Suljic’ vader werd samen met meer dan achtduizend anderen vermoord tijdens de genocide van Srebrenica. Ze vertelt met heldere stem over hem, maar kan de tranen uiteindelijk niet bedwingen. “De pijn vermindert niet”. Ze is halverwege de dertig en heeft nu zelf een kind. “Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker.”

Suljic woont op deze maandagmiddag de nationale herdenking van Srebrenica op het Malieveld bij. Het is “een historische dag” omdat minister Kajsa Ollongren van defensie eerder vandaag excuses heeft aangeboden, zo zegt de organisatie door de microfoon. De minister zei maandag dat Nederland “politieke verantwoordelijkheid had” voor de situatie.

Maar Mirela Suljic is niet overtuigd. “De excuses doen me niks. Ze hadden er al lang moeten komen.”

Excuses kunnen bijdragen aan een breder besef

“Excuses voor wat er gebeurd is bestaan niet”, zegt ook nabestaande Azira Civic. “Maar het is beter dan niets.” Ze staat aan de rand van het Malieveld in de schaduw van de bomen. Ze verloor haar vader, twee broers, neven en enkele nichtjes. Eerst ging ze jaarlijks naar Bosnië om hen te herdenken. Maar de laatste jaren valt haar dat te zwaar. “Alle herinneringen komen weer boven.” Toch wil ze de reis in de toekomst weer gaan maken. “Ik voel dat het moet.” Haar bruine ogen glanzen van emotie.

De organisatie van de herdenking hoopt dat de excuses kunnen bijdragen aan een breder besef van de geschiedenis en het gezamenlijk dragen van het leed. “Het wachten wordt beloond.”

Uit het programma vandaag spreekt ook verzoening; zo is ex-Dutchbatter en wethouder Anne Mulder gekomen om te spreken. Op tweehonderd meter van zijn woonhuis zit Ratco Mladic gevangen, vertelt hij, de oorlogsmisdadiger die tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld vanwege deelname aan de genocide in Srebrenica. Pas sinds kort kan Mulder er langs lopen zonder er al teveel gedachten aan te wijden.

‘De Bosnische gemeenschap herkent de russische misdaden in Oekraïne’

De Haagse wethouder weet “dat zijn aanwezigheid vandaag gevoelig ligt.” Hij maakt bekend dat er een monument voor de slachtoffers van Srebrenica komt. “Ik buig mijn hoofd in herinnering aan de meer dan achtduizend jongens en mannen die werden vermoord.” Hij krijgt applaus van het publiek.

Misschien wel nog meer dan de excuses van minister Ollongren staat vandaag een andere actuele ontwikkeling centraal: het geweld in Oekraïne. Want net als in de jaren negentig is nu het voor velen onvoorstelbare gebeurd: het is oorlog in Europa. “De Russische invasie wordt gedreven door dezelfde ideologie als bij het Servië en Kroatië van toen. De Bosnische gemeenschap herkent de Russische misdaden in Oekraïne maar al te goed”, aldus de organisatie van de herdenking in haar welkomstwoord.

Nog steeds zijn niet alle slachtoffers van de genocide in Srebrenica gevonden. Zo’n tweeduizend jongens en mannen worden nog vermist. Vandaag worden ter afsluiting van de herdenking vijftig namen voorgelezen van slachtoffers die recent werden geïdentificeerd. Het jongste slachtoffer was zestien jaar oud, de oudste was 59. De organisatie roept mensen op om richting het podium te komen zodat “iedereen elkaar in de ogen kan kijken.” Eerder op de middag heeft Mirela Suljic haar nichtjes aangewezen, met wie ze vandaag hun familie herdenkt. “Wie je nog hebt, houd je heel dichtbij je.”

