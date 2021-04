Nederlandse coronaschreeuwtest blijkt ‘zeer betrouwbaar’, tot grote vreugde van de uitvinder

Even schreeuwen in een stalen cabine, dan weet je of je coronaveilig een festival binnen mag. Dat is het idee waar de Amsterdamse uitvinder Peter van Wees al een jaar lang forse werkdagen voor maakt en zelfs het wereldnieuws mee haalde. Nu werpt het werk zijn eerste vruchten af: een onafhankelijk validatierapport komt bij 122 testpersonen uit op een gelijkenis van 94.7 procent tussen de Quba, de cabine van Van Wees, en de PCR-test, nog steeds de gouden teststandaard.

Van Wees is ‘heppie de peppie’, vertelt hij opgetogen aan de telefoon. “Maar dit is voor mij geen verrassing.” Van Wees is er zelfs van overtuigd dat zijn cabine coronabesmettingen eerder kan vaststellen dan de PCR-test. “Testpersonen met een positieve Quba-uitslag maar een negatieve PCR, mailde me dagen later om te zeggen dat ze toch besmet bleken.”

Labbedrijf Eurofins, dat onder meer commerciële coronatesten aanbiedt en dit validatierapport opstelde, adviseert de GGD de schreeuwcabine in te zetten op teststraten om meer data te verkrijgen. RIVM-woordvoerder Coen Berends noemt de score van bijna 95 procent ‘erg hoog.’

De Quba zou ideaal zijn voor festivals, vliegvelden of middelgrote steden, denkt uitvinder en ondernemer Van Wees. De cabine kost 150.000 euro, maar zou op termijn goedkoper zijn dan heel veel losse sneltesten, en ook voor kinderen een uitkomst bieden die geen stokje in hun neus willen. De verkoop voor de eerste paar honderd exemplaren is volgens Van Wees rond, aan een Zwitserse koper, die op zijn beurt zaken zou doen met de Bulgaarse overheid.

