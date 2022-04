Nederlandse artsen zijn extra alert op hepatitis bij kinderen. Wat is er nu bekend?

Nederlandse kinderartsen letten extra op gevallen van acute leverontsteking (hepatitis) bij kinderen. Dat doen ze na een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over hepatitis met een nog onbekende oorzaak. Bij acute hepatitis bestaat een kleine kans op leverfalen, waarbij een levertransplantatie nodig kan zijn. De meeste kinderen herstellen spontaan.

Op welke schaal deze variant van hepatitis zich nu in Nederland verspreidt, is onbekend. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het enige ziekenhuis dat kinderen met ernstig leverfalen behandelt, zag vanaf 1 januari al vier kinderen met leverfalen. Drie van hen hadden een transplantatie nodig. Dat is even veel als normaal gesproken in een heel jaar.

Hepatitis gewoonlijk vooral in het najaar

Hepatitis duikt gewoonlijk vooral in het najaar op, als meer infectieziekten rondwaren. “Wat nu gek is, is dat we dit niet in de herfst zien, maar in het voorjaar. We vragen ons af waardoor dat komt”, zegt levertransplantatiechirurg Ruben de Kleine tegen de NOS.

De WHO trok vorige week aan de bel, omdat in Schotland in korte tijd tien kinderen door nog onbekende oorzaak hepatitis kregen. Onderzoek in het hele Verenigd Koninkrijk leverde sinds begin januari 74 gevallen op bij kinderen onder de tien jaar. Van hen hadden er zes een levertransplantatie nodig. Op het moment dat de WHO naar buiten trad, was geen van de kinderen overleden.

Mogelijk een verkoudheidsvirus

De ziekte werd bij de Britse kinderen niet veroorzaakt door de bekende hepatitis-virussen A, B, C, D of E. Hepatitis kan ook door andere virussen, door bacteriën of door giftige stoffen worden veroorzaakt. Van een vergiftiging is waarschijnlijk geen sprake, denken experts in het Verenigd Koninkrijk. Zij zien een verkoudheidsvirus als mogelijke oorzaak, een adenovirus. Een deel van de getroffen kinderen was daarmee besmet.

Dat een adenovirus nu voor extra gevallen van ernstige leverontsteking zorgt, kan komen doordat kinderen de afgelopen twee jaar minder immuniteit hebben opgebouwd vanwege onder meer de schoolsluitingen door corona, zo schrijven wetenschappers in vakblad Eurosurveillance. Ook kan het gaan om een nieuwe adenovariant.

Het probleem bij deze theorie: niet alle kinderen hadden een adenobesmetting opgelopen. Het kan ook zo zijn dat een eerdere corona-infectie zorgt voor ernstiger hepatitis, opperen de Britse experts. Een deel van de kinderen is met corona besmet geweest. De oorzaak kan echter ook een ander, nog onbekend virus zijn.

Na de oproep van de WHO heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nederlandse artsen gevraagd gevallen van hepatitis met een onbekende oorzaak te melden. Hoeveel meldingen sindsdien zijn binnengekomen, wil het RIVM niet zeggen. “We kunnen niet per uur een tussenstand gaan geven”, zegt een woordvoerder.

Wat zijn de symptomen van hepatitis?

Nederlandse artsen moeten extra alert zijn op symptomen van een hepatitisinfectie. Geelzucht, waarbij de huid en het oogwit er geel uitzien, is de belangrijkste aanwijzing, volgens het UMCG. Ook sufheid, donkere urine en stollingsproblemen van het bloed kunnen indicaties zijn.

