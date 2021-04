Nederlandse activisten reageren op de veroordeling van Derek Chauvin: ‘Een bitterzoete overwinning’

Mwee van der Meer is ‘op een blije manier geschrokken’ van het nieuws van de veroordeling van Derek Chauvin. De vicepresident van Black Ladies of Groningen (BLOG) organiseerde vorig jaar juni samen met anderen een protest tegen politiegeweld in de noordelijke stad. “Het zag ernaar uit dat Chauvin niet veroordeeld zou worden”, zegt ze via Zoom. “Hopelijk is dit pas het begin en zullen er meer politieagenten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.”

BLOG is eigenlijk geen activistische groep, vertelt ze. “We zijn gewoon een vereniging waar meiden met een Afrikaanse en Caribische achtergrond samen kunnen komen.” Na de dood van George Floyd organiseerden ze toch een demonstratie. Dat smaakte naar meer. “We doen nu ook lezingen op scholen over racisme en worden ook uitgenodigd voor conferenties. We doen het allemaal voor de meiden, zodat zij het beter hebben in Groningen en Nederland.”

Opluchting

Aan de andere kant van Nederland, in Zeeland, overheerst bij Angelique Duijndam de opluchting. Ze was medeorganisator van de Zeeuwse Black Lives Matter-protesten. “Het is voor het eerst in Amerika dat zoveel agenten getuigen tegen een collega. Dat laat zien dat men begrijpt dat het systeem veranderd moet worden.”

Ook Duijndam heeft niet stilgezeten sinds de demonstraties. Samen met het anti-discriminatiebureau Zeeland ontwikkelde ze een ‘Zeeuws deltaplan’ tegen racisme. Ook is ze onderdeel van Keti Koti Zeeland. “Daar strijden we niet alleen voor bewustwording van de slavernijgeschiedenis, maar ook voor een gesprek over vooroordelen. Want pas als je je daarvan bewust bent, kan je verder.”

‘De wereld heeft in vuur en vlam moeten staan’

De veroordeling van Derek Chauvin is een ‘bitterzoete’ overwinning, zegt Naomie Pieter van Black Queer & Trans Resistance Netherlands. “De wereld heeft in vuur en vlam moeten staan, dat maakt het een beetje dubbel. Er zouden geen protesten nodig geweest moeten zijn om deze straf te laten plaatsvinden.”

Voor Pieter staat de straf die Chauvin heeft gekregen niet gelijk aan gerechtigheid. “Gerechtigheid is er pas als de politie verantwoordelijkheid neemt, en onderdrukkende systemen ontmanteld zijn. Als zwarte mensen niet meer bang hoeven te zijn om vermoord te worden door de politie.”

Ook Pieters activisme gaat door, zegt ze. “Ook in Nederland moeten we niet vergeten dat er nog veel werk te doen valt. Op 14 maart was de sterfdag van Tomy Holten, de zwarte man die vorig jaar na een arrestatie overleed.” In een filmpje is te zien hoe een agent bij die arrestatie minutenlang zijn schoen op Holtens gezicht houdt; het OM oordeelde in oktober dat Holten overleed na een overdosis amfetamine. Pieter: “Voor Holten is er pas gerechtigheid als het Nederlandse politiesysteem aangepakt wordt”.

‘Politiebevoegdheden zijn hier ook stilletjes uitgebreid’

Ze stelt dat hoewel politiegeweld tegen zwarte mensen in Nederland niet zo wijdverbreid is als in Amerika, er hier ook zorgelijke ontwikkelingen zijn. “Politiebevoegdheden zijn hier ook stilletjes uitgebreid. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over een wet waardoor agenten minder snel vervolgd kunnen worden als ze excessief geweld gebruiken met een taser of een vuurwapen.”

Pieter wil ook benadrukken dat zonder het filmpje van de gewelddadige arrestatie van Floyd de protesten onmogelijk waren geweest. “Zonder Darnella Frazier, die het allemaal heeft gefilmd, had niemand dit geweten.”

