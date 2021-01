Nederlands coronavaccin Janssen beschermt 66 procent tegen virus, maar één prik nodig

Het percentage is behoorlijk lager dan bij andere middelen. De al goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna bieden volgens de proeven ongeveer 90 procent bescherming.

Aan de proeven deden 43.783 mensen mee. Een deel kreeg het vaccin, een ander deel een zoutoplossing als placebo.

Volgens Johnson & Johnson biedt het vaccin wel “volledige bescherming” tegen ziekenhuisopnames en overlijden. Van alle proefpersonen hoefde niemand opgenomen te worden op een intensive care of aan de beademing gelegd te worden. Ook werkt het vaccin volgens de fabrikant goed tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

Het middel van Janssen hoeft maar één keer toegediend te worden. Bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is een tweede prik nodig, om het effect van de eerste inenting te versterken. Het Nederlandse vaccin kan twee jaar lang worden bewaard bij 20 graden onder nul en drie maanden bij 2 tot 8 graden boven nul. Dat maakt het veel gemakkelijker te gebruiken dan het middel van Pfizer, dat bij ongeveer 70 graden onder nul bewaard moet worden en na ontdooien vijf dagen te gebruiken is.

Janssen wil begin februari een noodvergunning in de Verenigde Staten aanvragen. In Europa kijkt de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), mee met de proeven. Dat is de laatste stap voor het aanvragen van toelating. Het vaccin van AstraZeneca wordt momenteel beoordeeld en de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn al goedgekeurd.

