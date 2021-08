Nederlanders komen in actie voor slachtoffers van bosbranden – ook ter plaatse. ‘Je kunt moeilijk op het strand gaan zitten’

Ook op de vakantiebestemming van Suzanne Maris (28) en haar vriend Bahadir Girgin (32), ongeveer zestig kilometer van het door hevige branden getroffen Marmaris, vielen de asdeeltjes uit de lucht. “Overal waar we liepen”, zegt Maris. “Dan kun je toch moeilijk op het strand gaan zitten?” De twee hadden zich verheugd op een ontspannen vakantie. Girgin, afkomstig uit Turkije, had door corona zijn familie al twee jaar niet gezien. Maar toen ze de beelden zagen van mensen die vochten om hun bestaan te redden van het vuur, gooiden ze hun plannen om.

Al een week wordt met name de zuidkust van Turkije geteisterd door hevige natuurbranden. Zeker acht mensen kwamen daarbij om het leven, duizenden anderen in maar liefst 35 provincies in het zuiden en westen van het land moesten hun huizen verlaten. Grote delen van natuurgebieden, maar ook boerderijen en woonhuizen zijn door het vuur verwoest.

Maris en Girgin wilden iets voor de inwoners van die getroffen gebieden doen. Het stel begon een inzamelactie en kocht van het door vrienden, familieleden en henzelf gedoneerde geld (iets meer dan 500 euro, 5000 Turkse lira) harken, werkschoenen, veiligheidsbrillen en medicijnen. “Het fijne is natuurlijk dat Bahadir de taal goed spreekt, en weet bij wie hij moet zijn”, zegt Maris. “Hij heeft met allerlei lokale autoriteiten en organisaties gebeld om te vragen wat er nodig was. Brandwondencrème bijvoorbeeld, en oogdruppels, want de as is heel slecht voor je ogen. Dat hebben we in een auto geladen, en met achter ons aan vrienden met nog meer volgeladen auto’s zijn we naar het getroffen gebied gereden.”

Suzanne Maris en Bahadir Girgin

Ook vanuit Nederland komt steeds meer hulp op gang. Maris en Girgin blijken lang niet de enigen die zich het lot van de mensen in de brandende gebieden aantrekken. Overal in het land startten de afgelopen dagen inzamelacties. Sommige daarvan werden opgezet door officiële organisaties, zoals de Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi), met verschillende moskeeën door heel Nederland of de Stichting Nederlands Turkse Vrijwilligers, die al ruim 130.000 euro ophaalden.

Andere acties zijn kleinschaliger, en ontstaan spontaan. Zoals de inzamelactie van de Amersfoortse Ayse Yalcin en haar gezin. Zij verblijven nu in het noorden van Turkije, maar waren toch al van plan half augustus naar de regio Antalya Malavkat gaan. Ze besloten vrienden en familie te vragen wat geld over te maken zodat ze dan nuttige spullen mee kunnen nemen. “We gaan daar nooit heen, het voelde bijna als een teken”, zegt Yalcin. De actie werd al snel groter dan verwacht. “Ik kreeg donaties van mensen die ik helemaal niet kon thuisbrengen, omdat iedereen de link maar door bleef sturen.” Op haar Instagrampagina laat Yalcin zien wat ze allemaal aanschaft van het ingezamelde geld. Bergen slippers, stapels kleding en dozen vol hygiëneproducten staan inmiddels klaar om verzonden te worden.

Ook in Nederland zelf worden spullen verzameld voor Turkije. Het Arnhemse echtpaar Galip Aydemir en Esra Caylar stelde hun woning ter beschikking voor het verzamelen van onder meer kleding, speelgoed en lakens, vertelden ze aan De Gelderlander. Hun inzamelactie maakte deel uit van een landelijk initiatief van influencer Özkata Arslan (80.000 volgers op Instagram), dat inmiddels tijdelijk is stilgelegd omdat de gehuurde loods waarvanuit de spullen moeten worden verzonden, overvol is.

Volgens Turkse autoriteiten is het vuur inmiddels op verreweg de meeste plaatsen onder controle. Toch zal hulp voorlopig nodig blijven. Door de combinatie van hevige wind en aanhoudende droogte blijft het spannend rondom de plaatsen Manavgat en Marmaris. De lokale bevolking zet er alles op alles om het vuur de baas te worden.

Maris en Girgin zijn inmiddels weer teruggekeerd naar hun vakantieappartement. Toen ze de berg af reden om weer op de centrale weg te komen die hen er naartoe zou voeren, werden ze beiden emotioneel. “Het was een ontlading”, zegt Maris. “We hadden ons gevoel tijdelijk uitgeschakeld.” De angst die ze vooraf hadden gevoeld, was bij het zien van de branden tijdelijk naar de achtergrond geraakt. Eerst handelen. “Pas op de weg terug kwamen de emoties weer. Het was heel onveilig daar, maar we hebben in elk geval iets kunnen doen. Hopelijk helpt het een beetje.”

