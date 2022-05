Nederlanders hebben minder geduld met ongezonde medemens: 40 procent wil hogere premie

Als er niets verandert, dreigt het over een paar jaar helemaal mis te gaan in de zorg, bij de huisarts, in het ziekenhuis, de ggz, gehandicapteninstelling en verpleeghuis. Het is een crisis die Nederlanders niet zien aankomen. Driekwart van de mensen denkt dat de problemen in de zorg hen niet zullen raken, blijkt uit een onderzoek dat Zorginstituut Nederland heeft laten uitvoeren.

De beheerder van het basispakket van de zorgverzekering in Nederland begint dinsdag met een campagne die mensen bewust moet maken van de gaten die straks in de zorg vallen. Hoe dat eruit ziet, was al zichtbaar tijdens de coronacrisis, toen artsen spraken over code zwart op de ic’s omdat er te weinig personeel was. Het is ook zichtbaar in de ggz, waar lange wachtlijsten zijn voor mensen met zware psychische problemen.

Niet te laat

Het is nog niet te laat om de dreigende crisis af te wenden, is de boodschap van Zorginstituut Nederland. “Dan moeten we wel nadenken over wat we willen met de zorg”, zegt huisarts Derk Runhaar, een van de gezichten van de campagne. “Als er capaciteitstekorten zijn, waar geven we dan prioriteit aan, wat gaan we niet meer doen?”

Zorginstituut Nederland signaleert in haar onderzoek een afnemende solidariteit met mensen die ongezond leven. De rokers, de drinkers, de frituurliefhebbers; 40 procent vindt dat zij een hogere zorgpremie moeten betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten actief hierop worden aangesproken door hun huisarts, vindt 64 procent. En 19 procent vindt dat zijzelf voorrang moeten krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde leefstijl.

Preventie met een belangrijke rol voor een gezonde leefstijl, is dan ook een oplossing voor de dreigende zorgcrisis, denkt 60 procent. Maar preventie zal het zorgsysteem niet redden. De knelpunten zijn geld en personeel. Preventie zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn, en dus pas op latere leeftijd meer zorg nodig hebben. Later, maar niet minder.

Zorg voor lichtere gevallen

Hoe is het zover gekomen dat de zorg in Nederland vastloopt? “Dat komt door het systeem waarbij mensen met lichte problemen snel worden geholpen en mensen met complexe problematiek lang moeten wachten”, zegt Runhaar. “Dat is precies tegenovergesteld aan waarvoor we zorg hebben.”

De marktwerking is dan al snel gevonden als schuldige. Is dat onderdeel van het probleem of van de oplossing? “Allebei”, zegt Runhaar. “In de huidige markt is het niet lonend om te zorgen voor mensen met zware problemen. Als je kiest voor marktwerking, dan moet je zodanig sturen dat het rendabeler wordt om mensen met complexere problemen te helpen. Marktwerking kan dus een oplossing zijn als je goed stuurt. Dat begint bij kennis van de markt. Niet alleen financieel, maar ook zorginhoudelijk. Het zal helpen als er meer uitwisseling is tussen beleidsmakers en zorgverleners. Bij de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Dat voorkomt keuzes die in de ogen van zorgverleners onlogisch zijn.”

Passende zorg belangrijk

De campagne van Zorginstituut Nederland moet Nederlanders aan het denken zetten over wat zij belangrijk vinden in de zorg. Het instituut en Runhaar vinden ‘passende zorg’ belangrijk. Passende zorg gaat over gezonder leven, niet altijd behandelen, meer kijken naar welzijn. “We moeten uit de vicieuze cirkel komen van overbehandeling van gezonde mensen. Dat leidt tot minder capaciteit waardoor je mensen die wel ziek zijn gaat onderbehandelen.

Een dystopisch beeld van de wachtkamer van een huisarts in de toekomst. Beeld uit het campagnefilmpje van Zorginstituut Nederland. Beeld Zorginstituut Nederland

“Passende zorg zie ik als een pleidooi voor sterke huisartsenzorg. Dat is zorg die dichtbij geleverd wordt, in nauw overleg tussen patiënt en zorgverlener die onderling een vertrouwensband hebben. Maar je ziet dat huisartsen allerlei taken moeten doen waar ze niet sterk in zijn. Zoals behandelen van patiënten met zware geestelijke problematiek, die nergens heen kunnen vanwege de wachtlijsten in de ggz. Dat zorgt ervoor dat de kerntaken onder druk staan, zoals de poortwachtersfunctie.”

De poortwachtersfunctie wil zeggen dat de huisarts zijn cliënten informeert over behandelingen en doorverwijst naar een specialist in het ziekenhuis als dat nodig. “Als de poortwachtersfunctie onder druk staat, leidt dat tot meer verwijzingen”, zegt Runhaar. En dus tot hogere zorgkosten en capaciteitsverlies, twee belangrijke redenen voor de dreigende zorgcrisis.

