Nederlanders halen Oekraïners op aan de grens: ‘Ontzettend lief, maar niet per se verstandig’

Nederlanders en Oekraïners in Nederland proberen familie en vrienden op te halen aan de Oekraïense grens. Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van militaire vakbond AFMP, zit in een netwerkje dat hen helpt. Haar groep heeft tot dusver geholpen bij het vervoer van enkele tientallen Oekraïners naar familie of vrienden hier in Nederland, denkt ze. Ze waarschuwt voor goedbedoelde, maar slecht voorbereide acties.

Zo gaan op Twitter berichten rond van Nederlanders zonder naasten in Oekraïne, die zelf naar Polen willen rijden om vluchtelingen op te halen. “Ontzettend lief, maar het is verstandiger om even te wachten”, zegt Snels. “Want dan zijn die mensen hier, maar waar huisvest je ze?” De overheid heeft nog geen extra opvang voor Oekraïense vluchtelingen geregeld.

‘Net als in Kaboel is het: kijken naar de veiligste route’

De groep waar Snels bij betrokken is, helpt daarom vooral Oekraïners die terechtkunnen bij familie en vrienden in Nederland. Snels heeft inmiddels wat ervaring met dit soort klussen: eerder hielp ze Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt bij hun evacuatie uit Kaboel. “Net als toen is het nu ook: kijken wat de snelste en veiligste reisroute is binnen Oekraïne.”

“Veel mensen gaan naar de Pools-Oekraïense grens, maar het is er hartstikke druk. Beter gaat het via Roemenië”, weet Snels. Zij en haar contacten helpen Nederlanders die naar Polen en Roemenië rijden om familieleden of vrienden op te halen, zodat ze voorbereid op weg gaan.

Vanuit Oekraïne krijgen ze berichten over opstoppingen of benzinetekorten op de route. “Mensen zelf geven ons up-to-date informatie over de reisroute. Wij geven die door, zodat mensen hier hun geliefden daar kunnen coachen.”

‘De zoon van vrienden was in paniek, en wilde daarheen’

Snels’ betrokkenheid begon bij een zoon van goede vrienden. Zijn vriendin is Oekraïense. “Ze zouden juist deze week in Nederland gaan samenwonen”, vertelt ze. “Zij zat nog daar. Hij was natuurlijk in paniek, en wilde daarheen. Ik zei: ‘Eerst gaan zitten, en voorbereiden’.” Inmiddels is het stel herenigd.

In de groep waarin Snels actief is, zitten onder andere journalisten die de regio goed kennen. Ook werkt ze samen met de manager van een Nederlands vleesverwerkend bedrijf in Polen, die Oekraïners ophaalt bij de Poolse grens en in de regio Warschau opvangt.

Twee busjes rijden op en neer tussen Nederland en Polen, om daar Oekraïners op te halen met familie in Nederland. Volgens Snels een initiatief van een jong stel en de vader van een van de twee.

‘We kunnen deze mensen toch niet in Ter Apel laten aankloppen?’

Er zijn ook Nederlanders die Snels tijdelijke woonruimte aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen. “Die hebben een etage of twee slaapkamers vrij. Dat is hartverwarmend, maar wij kunnen dat niet regelen. Daar heb je weer een hele organisatie voor nodig.”

Snels vindt dat de overheid zou moeten bemiddelen tussen de Oekraïners en Nederlanders met ruimte. “We kunnen deze mensen toch niet in het opvangcentrum in Ter Apel laten aankloppen. Kom op. Bovendien zit dat al overvol.”

