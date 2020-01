Nederlanders gedragen zich hartstikke veilig op internet - zéggen ze

Het onderzoek werd uitgevoerd door De Haagse Hogeschool en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze onderwierpen ruim 2400 Nederlanders aan een test. De deelnemers vulden een vragenlijst in op hun eigen computer of tablet, waarin enkele ‘cyberrisico’s’ verstopt waren.

Neem het gebruik van wachtwoorden. Niet te simpel, niet te kort en uniek: mensen zeggen heus wel te weten wat een veilig wachtwoord is. Toch bleek 89 procent van de deelnemers aan het onderzoek een zwak wachtwoord te gebruiken. Ongeveer de helft gebruikte bijvoorbeeld minder dan zeven tekens.

Bij de mate van alertheid online, blijkt het zelfde. Mensen zeggen zich zeer veilig te gedragen, bijvoorbeeld door niet te downloaden uit illegale bron of geen gebruik te maken van openbare wifi. Krijgen deelnemers tijdens dezelfde test te maken met een video die niet wil spelen, dan blijkt 40 procent bereid onbekende software te downloaden via een link in een pop-up die in beeld verschijnt.

Verdachte mails openen

Nog zoiets: de omgang met verdachte e-mails. De respondenten zeggen dat ze berichten die ze niet vertrouwen vaak verwijderen en bijna nooit bijlagen openen in e-mails van onbekenden. Als ze drie mails krijgen voorgelegd, waarvan twee phishing-mails, blijkt één op de vijf toch op de link in het bericht te klikken of de URL over te nemen in de browser.

De onderzoekers keken ook naar verschillen tussen bevolkingsgroepen. Wat blijkt: hoe ouder de respondent, hoe veiliger het eigen gedrag wordt ingeschat. Tegelijkertijd geldt ook: hoe ouder, hoe groter de bereidheid om privégegevens te delen. Verder vertonen mannen volgens het onderzoek gemiddeld minder veilig klikgedrag dan vrouwen. En mensen met een hogere opleiding kiezen een minder sterk wachtwoord, maar gaan wel zuiniger om met het delen van persoonlijke informatie dan gemiddeld.

Volgens Rutger Leukfeldt, een van de onderzoekers, laten de resultaten zien dat om online gedrag veiliger te maken, kennis alleen niet voldoende is. Daarop ligt nu volgens hem wel de focus, onder meer in campagnes van de overheid over phishing. “Het idee is tot nu toe dat als je maar meer bewustzijn creëert, minder mensen slachtoffer worden van online criminaliteit. Dat blijkt niet terecht. Je zult ook andere oplossingen moeten zoeken. Bijvoorbeeld door in software in te bouwen dat mensen dingen die ze niet zouden moeten doen ook niet kunnen doen.”

