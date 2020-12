Nederlanders gaan dit jaar voor traditionele kerstmenu's met heel veel vlees

Wat staat er dit jaar op het kerstmenu? Nu de coronacrisis ook deze feestdagen roet in het eten gooit, is het de vraag wat Nederlanders voor hun kleine gezelschap gaan kokkerellen. Niet heel veel anders dan andere jaren, zo blijkt uit bezoekjes op receptensites

Op foodness.nl (120.000 unieke bezoekers per maand) staat bijvoorbeeld in de top tien een recept met fazant uit de oven, of een ouderwetse ossenhaas. Opvallend, vindt oprichter Claartje Schröder zelf. “Blijkbaar houden mensen toch traditioneel gezien van vlees met de feestdagen. Er is al zoveel anders dit jaar. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken: we kopen een extra grote kerstboom en veel lekker vlees, dan is er nog iets hetzelfde.”

Sarah-Lena Reulink van foody.nl, een receptenzoekmachine met gemiddeld 300.000 unieke bezoekers per maand, beaamt dat. “Wild is populair, bijvoorbeeld de hertenbiefstuk en de hertenstoof. En inderdaad de ossenhaas.” Dit jaar is ook scroppino, een toetje van sorbetijs, prosecco en wodka, geliefd. “Iets met alcohol, daar is iedereen wel aan toe”, grapt Reulink.

Eindelijk een goed gesprek

Chef-kok Estee Strooker, bekend van 24kitchen en winnaar van het televisieprogramma ‘Masterchef’, vindt het kleine gezelschap dit jaar ook een pluspunt. “Het komt de kwaliteit van het eten juist ten goede. We zijn meer thuis, hebben meer tijd en bovendien is een kleine groep fijn intiem. Kun je eindelijk goede gesprekken voeren.”

Toch zouden mensen ook wel iets origineler mogen zijn. “Ik was zojuist in de groothandel, en daar zag ik een wat ouder stel naar de haricots verts grijpen. Dat is zo’n typisch gerechtje, met spek eromheen. Maar daar is het helemaal niet het seizoen voor: de bonen kwamen uit Kenia. Waarom zouden we alles altijd uit de hele wereld willen halen? Kerst is ook een stukje bezinning. Je kunt ook luxe ervaren met producten dichtbij huis: we hebben ook hier winterse smaken als rode kool, spruitjes en cranberry compote. Of doe iets met wild, we hebben hier een wildoverschot. Dat vlees is niet gefokt, en dus milieuvriendelijker.”

Zelf eet ze traditiegetrouw haas die in de buurt is geschoten. “Mijn vader en opa zijn dierenarts, dus we kregen de haas vroeger van de boer. Verder eten we de andere dagen de restjes die in het restaurant overblijven.”

Als chef-kok Mounir Toub, ook bekend van 24kitchen, iets zou moeten aanraden als gerecht, zou hij voor mezze kiezen, een soort Arabische tapas. “Die hapjes kun je van tevoren maken, denk aan baba ganoush of hummus. Dan hoef je op de dag zelf niet veel te doen en kun je met je gasten meegenieten. Vaak zie je met de feestdagen de gastheer in de keuken, omdat er nog iets uit de oven of in de koeling moet. Met kleine hapjes kun je iedereen bedienen, en ook aan alle dieetwensen als veganistisch, halal, allergisch, voldoen.”

Nathalie Beck (45) uit Wapenveld “Wij vieren Kerst dit jaar met ons samengestelde gezin dat bestaat uit zes kinderen, waarvan vier bonuskinderen. We smeren Kerst dan ook uit over drie dagen. Normaal zitten we altijd met z’n allen in de sneeuw, maar dat kon dit jaar niet doorgaan. Wij zijn nogal van een gezonde levensstijl. Zo drinken we al anderhalf jaar geen alcohol meer, laten we melkproducten en gluten links liggen en eten we vaak vegetarisch. We vinden het belangrijk om goed voor ons immuunsysteem te zorgen en eten dus zoveel mogelijk ‘zuurstofrijk’, dat zijn producten met veel ijzer. Dat zie je ook in ons kerstmenu terug. Mijn kinderen vragen weleens zuchtend; is het feest of is het vega? Maar ze hebben het vaak niet door als het nepvlees is. Of ik de alcohol niet mis? Inmiddels niet meer. Het heeft ook z’n voordelen: ik sta elke dag om 6.00 uur op, dat zou me met alcohol niet lukken.” Menu Voorgerecht: Pompoensoep

Hoofdgerecht: Broccolitaart, geroosterde flespompoen als bijgerecht en een salade van boerenkool

Nagerecht: Proeverijtje met chocolademousse (lactosevrij) en bloedsinaasappelijs Levi Oostindie (20) uit Groningen “Ik vier dit jaar ook Kerst met mijn vier huisgenoten. Alleen wat eerder, omdat in het weekend iedereen naar zijn of haar ouders gaat. Dit jaar is iedereen er, wel een unicum. Door de maatregelen moeten we ons beperken tot onze eigen kleine familie, wat je huisgenoten toch eigenlijk wel zijn. Gelukkig gelden we als een huishouden, dat is fijn. We zoeken elkaar sneller op. Dat is ook wel intens: soms is het leuk en soms wat minder leuk. De kerstmaaltijd maken we met z’n allen, iedereen doet een gang. We kozen bewust voor vis, omdat we in het weekend bij onze families genoeg vlees eten. We hebben er meer zin in dan anders, merk ik. Het is nu een uitje waar je echt naar uit kijkt; we hechten er allemaal meer waarde aan dan vorig jaar.” Menu Eerste voorgerecht: Garnalencocktail.

Tweede voorgerecht: Broccoli courgettesoep

Hoofdgerecht: Kabeljauw met asperges en roomsaus en krieltjes

Nagerecht: Kerst trifle met witte chocolademousse en bosvruchten Carlijn van der Kulk (29) uit Voorburg “Ik ben single, en vier kerstavond met mijn broer, zijn vriendin en een andere vrijgezelle vriend. We halen lekker Indisch en eten op kantoor. Dat klinkt ongezellig, maar we hebben het er knus gemaakt en kunnen zo ook goed afstand houden. Ik heb dit jaar vooral een praktische Kerst, want ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf en merk dat ik daardoor minder bezig ben met de feestdagen. Wat ook meespeelt is dat we iets voor de horeca wilden doen dit jaar. Normaal eten we met familie altijd vijf of zes gangen, dus het is dit jaar heel anders dan anders.” Menu Voorgerecht: Chips en borrelnootjes

Hoofdgerecht: Nasi rames, kip cashew, rendang, sajoer boontjes en sajoer lodeh

Nagerecht: Wijn

