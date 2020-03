Nederland wordt op dit moment bestuurd door 25 ‘oorlogsburgemeesters’

Hoewel Nederland 355 gemeenten telt, is het dagelijks bestuur sinds maandag in handen van 25 ‘oorlogsburgemeesters’. De positiever ingestelden spreken liever over ‘superburgemeesters’, maar de praktijk is hetzelfde. Alle maatregelen die te maken hebben met de bestrijding van het coronavirus op het gebied van de openbare orde, zijn in handen van de voorzitters van de 25 zogenaamde Veiligheidsregio’s, die sinds 2010 bestaan. Het gaat doorgaans om de burgemeesters van de grootste gemeenten in die regio’s.

Het lijkt min of meer toevallig, maar waarschijnlijker is het dat er bij de vormgeving van de structuur van die Veiligheidsregio’s goed is nagedacht. De bevoegdheden van die superburgemeesters komen namelijk voort uit twee totaal verschillende wetten.

In de Wet publieke gezondheid wordt de organisatie van de openbare gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziektecrises geregeld. Hoewel een burgemeester doorgaans de generieke rampen (ontplofte vuurwerkfabriek) binnen de gemeentegrens afhandelt, gaat het gezag bij een grensoverschrijdend incident over naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. Bij een infectieziekte uit categorie A (corona) is daar sprake van.

Lokale burgemeester kan zich focussen op de rol van burgervader of -moeder

Maar er speelt in dit verband nog iets anders. In de Wet Veiligheidsregio’s staat een aantal stadia van calamiteiten beschreven. Tot stadium GRIP 3 heeft de burgemeester het voor het zeggen, maar bij GRIP 4 komt de openbare orde in handen van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Die mag nu noodverordeningen afkondigen als het horeca-verbod. En dus komen in de huidige situatie de instrumenten voor het bestrijden van corona én de handhaving van de openbare orde bij één persoon terecht: de superburgemeester.

Volgens de Groningse universitair docent Adriaan Wierenga heeft deze opschaling grote voordelen. “Het werken met 25 burgemeesters is overzichtelijker dan het zaken doen met 350 burgemeesters, en de lijnen met de ministeries zijn zo ook korter. Daarnaast zijn superburgemeesters doorgaans meer ervaren en zijn binnen de Veiligheidsregio’s de hulpdiensten als brandweer en ambulance geclusterd.”

Toch verliest de lokale burgemeester zijn rol niet, benadrukt hij. “Nu de openbare orde-taak en bestrijding van het virus uit zijn handen zijn, kan hij of zij de rol van burgervader of – moeder op zich nemen. Communicatie met de bevolking is bij een calamiteit immers heel belangrijk.”

Hamervergaderingen

Daarbij komt dat een lokale burgemeester in deze tijd ook extra taken heeft. Hij moet niet alleen de tijdelijke bijstand regelen die de rijksoverheid heeft toegezegd aan burgers en bedrijven die in deze crisis financiële ondersteuning krijgen. Maar hij dient ook de besluitvorming naar zich toe te trekken, nu de gemeenteraad in zijn functioneren wordt belemmerd.

Volgens Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, kunnen gemeenteraden, maar ook Provinciale Staten, alleen besluiten nemen als de leden ook lijfelijk aanwezig zijn. Zo staat dat in de wet. Dat is in strijd met de sociale onthouding en het verbod op bijeenkomsten. “Daarom wordt er overal naar oplossingen gezocht, zegt Spies.

“Een deel van de gemeenten heeft de vergadering uitgesteld tot over drie weken, en kijkt dan wat de situatie is.” Andere raden hebben zogenaamde ‘hamervergaderingen’ ingesteld. De voorbereidingen en de debatten zijn digitaal, en vervolgens komt de raad in zo’n klein mogelijk samenstelling bijeen zodat nét het benodigde quorum wordt gehaald. Binnen vijf minuten wordt dan gestemd over de al voorbereide voorstellen.” Ook in het bestuur tiert de creativiteit.

