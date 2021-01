Nederland vangt Griekse vluchtelingen op, maar mist alleenstaande kinderen

Ze zouden eigenlijk al voor de kerst voet op Nederlandse bodem moeten hebben gezet. Maar deze week komen eindelijk de laatste 38 kwetsbare vluchtelingen aan uit de Griekse vluchtelingenkampen op Lesbos. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van justitie en veiligheid in een vandaag gepubliceerde Kamerbrief.

In september al stemde de coalitie ermee in om honderd vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria naar Nederland te halen. Het was een dag nadat Broekers-Knol voor de zoveelste keer had geweigerd. Maar er had een ernstige brand gewoed, het kamp was verwoest en volgens de coalitie kon Nederland niet anders dan de helpende hand uitsteken. En dat gebeurde: nog voor kerst moesten 50 minderjarige kinderen en 50 andere kwetsbare vluchtelingen die verbleven op het afgebrande kamp opgevangen worden op Nederlandse bodem.

Niet één alleenstaande minderjarige

Van die belofte heeft de staatssecretaris niet veel waar kunnen maken. Van de al 62 vluchtelingen opgevangen vluchtelingen is niet één een alleenstaande minderjarige. Deze week vliegen nog eens 38 vluchtelingen naar Nederland. En in die groep telt de staatssecretaris slechts twee minderjarigen die voldoen aan de eerder gestelde eisen en dus zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland afreizen.

“Het is, alle inspanningen ten spijt, gebleken dat de alleenstaande minderjarige vluchtelingen tot en met 14 jaar en tevens afkomstig uit kansrijke landen nauwelijks beschikbaar zijn voor herplaatsing vanuit de Griekenland”, schrijft de staatssecretaris in haar brief. Volgens Broekers-Knol moet bij de selectie vooral voorkomen worden dat er minderjarigen worden overgeplaatst die uiteindelijk geen kans maken op een verblijfsvergunning. Het schaarse aantal minderjarigen dat wel beschikbaar is, schrijft de staatssecretaris, heeft meestal elders in Europa familie. En wordt onder het mom van gezinshereniging in een ander Europese lidstaat opgevangen.

Dus vangt Nederland, anders dan de bedoeling was, vooral gezinnen met jonge kinderen op. In de meeste gevallen kinderen jonger dan vier jaar. En ook anders dan de bedoeling was, verbleven niet al deze mensen op kamp Moria ten tijde van de brand in september. De opgevangen vluchtelingen die al voor de kerst onderdak kregen in Nederland worden door verschillende gemeenten aan een woonplek geholpen.

