Nederland telt zo’n 1,1 miljoen mensen met lage inkomens

Er zijn in Nederland ongeveer 600.000 mensen die het moeten hebben van een minimum inkomen. “En in totaal leven 1,1 miljoen mensen van een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Daar vallen ook gepensioneerden onder”, vertelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoeveel deze mensen maandelijks te besteden hebben hangt van allerlei zaken af, zoals de gezinssamenstelling. “Maar als we een alleenstaande nemen, dan heeft die een besteedbaar inkomen van zo'n 1100 euro netto in de maand. Daar moeten vaste lasten als huur, water, gas en licht dan nog vanaf.”

Nu de boodschappen, de brandstof en gas en stroom fors duurder zijn geworden is het de vraag of de toegezegde loonsverhogingen deze groep gaat helpen. Vooral omdat een groot deel van hen niet werkt. Of maar weinig uren, of als zelfstandige.

Van Mulligen: “Slechts zo'n 80.000 mensen met een laag inkomen is in loondienst, vaak part-time. Meer werken kan met de huidige krappe arbeidsmarkt, dat is een voordeel. Maar het gaat ook vaak om niet zo goed betaalde flexbanen. Dan tikt meer werken minder hard aan.”

De CBS-econoom voorspelt een moeilijke winter voor mensen met de laagste inkomens: “Ook omdat zij vaak in slechter geïsoleerde huizen wonen. Als je dan een energierekening van 500 euro krijgt, blijft er weinig over.”

