Nederland telt tien coronapatiënten, het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaat op slot

Op 21 februari week werd een ernstig zieke vrouw van middelbare leeftijd opgenomen op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. Ze was niet in risicogebied geweest of in aanraking gekomen met een besmette patiënt, en daarom werd zij niet direct getest op corona.

Ze werd na enige tijd verplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum, waar bleek dat zij toch het nieuwe coronavirus heeft. Ze ligt nu afgezonderd in dat ziekenhuis. Om te onderzoeken wat precies de consequenties van het verblijf van de besmette vrouw zijn voor het Beatrixziekenhuis, waar zij in een aparte kamer verbleef, geldt er voorlopig een opname- en bezoekersstop.

Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis: “Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen.” Daarom gaan alle afspraken voor controles en operaties de komende tijd niet door, en mogen patiënten geen bezoek ontvangen. Rond het ziekenhuis is een rood-wit lint gespannen. Het personeel wordt gecontroleerd op klachten.

Tien patiënten

Er zijn nu in totaal tien corona-patiënten, aldus de minister. Dit weekend liep het aantal al op naar zeven. Zowel in Loon op Zand, als in Diemen bleken twee familieleden van de eerder besmette personen, ook ziek. Daarnaast bleek een 23-jarige vrouw uit Delft, die net terug was van vakantie in Italië, besmet.

Er komen nu drie patiënten bij: de vrouw uit Gorinchem, een vrouw uit Tilburg, en een man van middelbare leeftijd uit Coevorden. De gemene deler van de laatste twee is dat zij beide carnaval vierden in Tilburg. “Maar we weten niet zeker of de infectie daar is opgetreden”, zegt Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM tijdens de persconferentie. “Maar we houden het open als mogelijkheid.”

De besmette man uit Loon op Zand, die eerder in Noord-Italië was, vierde óók carnaval in Tilburg. Maar hij kwam volgens het RIVM niet in dezelfde kroegen als de andere twee patiënten en was ten tijde van het carnaval nog niet besmettelijk. Het is mogelijk dat de nieuwe patiënten zijn aangestoken door een nog onbekend persoon. Maar volgens Van Dissel hoeven feestvierders die verkleed de ‘Kruikenstad’ aandeden, zich niet massaal zorgen te maken. Hij benadrukt dat huisartsen en ziekenhuizen in de regio niet meer gevallen hebben gezien van koorts en longontsteking.

Nieuw protocol

Door de nieuwe situatie verandert het protocol van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert nu mensen met lichte luchtwegklachten die in besmet gebied zijn geweest om voor de zekerheid thuis te blijven, en te wachten of de klachten zwaarder worden. “We verwachten solidariteit van iedereen”, zegt Van Dissel.

Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Als de klachten zwaarder worden, moeten zieke personen contact opnemen met hun huisarts, zodat er eventueel een test kan volgen. Hiervoor hoefden mensen zich alleen te melden alleen als sprake was van een combinatie van kuchen, koorts en een recent bezoek aan een regio waar het virus zich verspreidt heeft.

Nederland onderscheidt zich tot nu toe met een relatief nuchtere aanpak van andere landen waar corona opdook. Hier worden geen gebieden hermetisch afgesloten of scholen gesloten, ook hoeven Nederlanders die in besmettingsgebied op vakantie zijn geweest zich niet te melden als zij geen klachten hebben. Het afsluiten van het ziekenhuis in Gorinchem is de eerste grote maatregel.

