Nederland sluit nog steeds kinderen op in vreemdelingendetentie, zegt Unicef

Opmerkelijk genoeg zijn vorig jaar ook een paar keer kinderen met hun familieleden opgesloten aan de grens, op vliegveld Eindhoven. In 2017 gebeurde dat twintig keer, in 2018 tien keer, omdat op Eindhoven geen geschikte gezinskamers zijn voor verhoor. Deze vorm van grensdetentie is verboden voor kinderen. Zij moeten officieel na verhoor (met hun familie) worden doorgestuurd naar het opvangcentrum in Ter Apel. Daar krijgen ze wel een intensieve meldplicht opgelegd. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (asiel en migratie) wil grensdetentie overigens wel weer mogelijk maken voor kinderen die alleen arriveren in Nederland. Een aanzienlijk deel van deze kinderen loopt nu weg uit de open aanmeldcentra.

Vorig jaar zijn 900 kinderen die hier asiel hadden aangevraagd, teruggestuurd naar het land van herkomst of naar een derde EU-land. Ook belandden 210 kinderen in vreemdelingendetentie. Die mag officieel twee weken duren, vlak voor de uitzetting. Maar alleenstaande minderjarigen zaten vorig jaar gemiddeld 20 dagen vast, een enkeling dus tot 82 dagen.

Kinderen die in detentie worden vastgehouden, lopen volgens Unicef het risico depressief en angstig te worden. Unicef maakte in het onderzoek een vergelijking met de asielpraktijk in Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië. In deze landen worden alleenstaande minderjarigen niet opgesloten.

In 2010 wezen de Verenigde Naties Nederland terecht: er moesten voor asielgezinnen met kinderen andere faciliteiten komen dan een gewone gevangenis, bij aankomst of bij uitzetting. Toenmalig staatssecretaris Teeven van justitie zorgde in 2014 voor gesloten gezinslocaties voor uitgeprocedeerde asielgezinnen, maar daar worden de kinderen niet altijd geplaatst.

Na de zelfdoding van de ten onrechte opgesloten asielzoeker Dolmatov ging het kabinet vijf jaar geleden diep door het stof. Er zou een milder regime komen.